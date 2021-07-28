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    Уряд погодив звільнення дружини Хомчака з посади глави Чернігівської ОДА

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    У жовтні 2020 року Володимир Зеленський представив голову Чернігівської обласної державної адміністрації 29-річну Анну Коваленко - Уряд погодив звільнення дружини Хомчака з посади глави Чернігівської ОДА
    У жовтні 2020 року Володимир Зеленський представив голову Чернігівської обласної державної адміністрації 29-річну Анну Коваленко
    Фото: president.gov.ua

    Новим очільником Чернігівської обласної державної адміністрації стане топменеджер «Укргазвидобування»

    Кабінет міністрів України на засіданні 28 липня погодив призначення на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслава Чауса замість Анни Коваленко – дружини вже ексголовнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

    Під час представлення Чаус розповів, що народився і виріс у Чернігові.

    Він зазначив, що останні шість років працював в компанії «Укргазвидобування» на посадах директора за напрямком, а зараз заступником генерального директора.

    Як повідомлялося, у жовтні 2020 року Володимир Зеленський представив голову Чернігівської обласної державної адміністрації 29-річну Анну Коваленко, яка є дружиною колишнього головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака. Коваленко також є головою всеукраїнської ГО «39 жіноча сотня Самооборони Майдану» і координаторкою ГО «Антикорупційний рух України».

    Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде у відставку та переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. На місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ».

    Згодом звільнений Хомчак прокоментував свій конфлікт із міністром оборони Тараном.

    Цього тижня Зеленський також звільнив низку високопосадовців СБУ та пояснив причини.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, а на його місце він призначив Олександра Литвиненка – генерал-майора запасу та директора Національного інституту стратегічних досліджень.

    Згодом Офіс президента прокоментував зміну керівника Служби зовнішньої розвідки.

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    Теги: Кабмін Укргазвидобування кадрові зміни Чернігівщина відставка уряд звільнення
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    Уряд погодив звільнення дружини Хомчака з посади глави Чернігівської ОДА