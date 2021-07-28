«Хрущовки» під знос. Куди і як розселять їхніх мешканців

Демонтаж «хрущовок» будуть проводити тільки після того, як розселять мешканців квартир у новобудови

Рішення про знесення будинків прийматиме місцева влада

В Україні планують знести більше 30 тисяч будівель, відомих в народі як «хрущовки» – житлових будинків, побудованих на початку і середині 1960-х років. Про це повідомляє ТСН.

Відповідний законопроєкт Міністерства розвитку громад і регіонів пройшов громадські слухання. Там узгодили механізм розселення мешканців і визначили відповідальних за проєкт. Демонтаж «хрущовок» будуть проводити тільки після того, як розселять мешканців квартир у новобудови. Житло буде не тимчасовим, а одразу – нові квартири.

Далі рішення про знесення будинків прийматиме місцева влада, після розробки плану реконструкції кварталу та письмової згоди власників квартир про переїзд.

Нагадаємо, розроблений Мінрегіоном законопроєкт «Про внесення змін до Закону «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» направлений на розгляд Кабінету міністрів України. Законопроєкт передбачає можливість фінансування реконструкції кварталів застарілого житлового фонду за кошти державного та місцевих бюджетів.

Нагадаємо, мешканцям київських «хрущовок» обіцяють сучасне житло. У столиці налічується 2195 застарілих п'ятиповерхових будинків 1960-1974-х років.