Бізнес активно долучився до формування екологічної програми: заява Федерації роботодавців

Федерація роботодавців України сподівається спільно зі владою напрацювати дієве екологічне законодавство

Федерація роботодавців України (ФРУ) на засіданні комітету екології та розвитку зеленої економіки презентувала новий документ – «Візію бізнесу стосовно основних законодавчих ініціатив та політик у сфері навколишнього природного середовища, клімату і зменшення викидів парникових газів». Цей документ містить позицію українських компаній, які забезпечують роботою більшість українців, щодо законопроєктів у сфері екології, які розробила влада. Про це йдеться у заяві на сайті ФРУ, де й представлений новий документ.

«Візія – це дороговказ, який визначатиме бачення та пропозиції українських роботодавців стосовно основних законодавчих ініціатив та політик у сфері навколишнього середовища та питань клімату. Із презентацією може ознайомитись широке коло стейкхолдерів: громадські організації, професійні екологічні асоціації, міжнародні партнери, бізнес та, звісно ж, представники Уряду та Верховної Ради», – пояснив ініціативу гендиректор ФРУ Руслан Іллічов.

Він зазначив, що документ буде «живим» і постійно змінюватиметься, тобто у влади завжди буде змога відслідковувати актуальну позицію роботодавців.

Наразі Візія містить позицію українських компаній щодо найголовніших екологічних законопроектів, зареєстрованих у Верховній раді та поданих до розгляду у ЄС. Серед них – проекти щодо механізму прикордонного вуглецевого коригування (СВАМ), законопроекти щодо ринку деревини, державного екологічного контролю, управління відходами, екологічного страхування, державної екоінспекції тощо.

По кожному з проєктів учасники Федерації роботодавців сформували чітку позицію, яка знайшла своє відображення у документі. Зокрема, там чітко вказується, які норми можуть бути використані для тиску на бізнес, які – перетворитися з часом на корупційну схему, а які містять нереальні з точки зору економіки терміни виконання. У такий спосіб у ФРУ сподіваються спільно зі владою напрацювати дієве екологічне законодавство, яке дійсно захищатиме екологію і не чинитиме перешкод на шляху розвитку та модернізації українських підприємств.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес асоціація закликала українську владу, спільно з бізнесом, створити дорожню карту екологічних реформ. Адже, на переконання ЕВА, без синергії влади та роботодавців неможливо досягти успіхів у екотрансформації економіки.

У ЕВА зазначили: сучасні реалії вимагають від відповідального бізнесу не лише слідкувати за європейськими екологічними трендами, але й відігравати проактивну роль у формуванні державної політики у сфері захисту довкілля. У свою чергу влада, формуючи законодавство у сфері екології, має враховувати позицію бізнесу, і знаходити компроміси між амбітними ініціативами та економічними реаліями.