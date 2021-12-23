Чехія отримає 20 польських автобусів на водневих паливних елементах

Один з перших зразків Solaris Urbino 12 після проходження випробувань у 2019 році

Автобус Urbino 12 вже успішно показав себе у п'яти країнах ЄС

Чеська Республіка має намір до кінця року отримати свої перші водневі автобуси виробництва польської компанії Solaris Bus & Coach. Згідно з підписаною угодою з муніципальною владою Усті-над-Лабем, двадцять автобусів Urbino 12 на водневих паливних елементах будуть виведені на вулиці міста для декарбонізації транспортного сектора, – повідомляє H2 View.

Представлений в 2019 року водневий автобус Solaris Urbino 12 здатний проїхати 350 кілометрів на одній заправці воднем. Автобус має два електродвигуна та оснащений системою клімат-контролю, що використовує тепло, що виділяється модулем водневих паливних елементів.

Чеська Республіка поповнює список країн, що замовляють автобуси Solaris на водневих паливних елементах. Разом з Німеччиною, Італією, Польщею, Швецією та Нідерландами, які прагнуть інтегрувати Urbino 12 на дороги країни.

«За роки свого існування ми поставили до Чеської Республіки понад 1200 автобусів та тролейбусів, дизельних та газових. Останній контракт на постачання 20 водневих автобусів є новаторським. Я хотів би привітати перевізника Dopravní podnik mesta Ústí nad Labem з цією престижною інвестицією», – сказав член правління Solaris з продажу та післяпродажного обслуговування Петрос Спінаріс.