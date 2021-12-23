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    Ситуація в енергетиці. Тимошенко побачила диверсію проти України

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    Тимошенко закликала поіменно встановити тих, хто відповідальний за те, що &laquo;енергетично самодостатня&raquo; Україна зіткнулася з кризою - Ситуація в енергетиці. Тимошенко побачила диверсію проти України
    Тимошенко закликала поіменно встановити тих, хто відповідальний за те, що «енергетично самодостатня» Україна зіткнулася з кризою
    фото з відкритих джерел

    Тимошенко не вірить, що у країні випадково не закачали газ у підземні сховища вперше за 30 років

    Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко розповіла, що енергетична криза в країні призводить до її економічного знищення. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «Наш».

    За словами Тимошенко, вона не вірить, що у країні випадково не закачали газ у підземні сховища вперше за 30 років, а також випадково забули заповнити необхідними запасами вугілля склади. Вона наголосила, що це фундаментальні речі, які прописані у законодавстві та є обов'язковими. «Це план з енергетичної безпеки держави», – наголосила лідерка партії.

    Крім того, Тимошенко закликала поіменно встановити тих, хто відповідальний за те, що «енергетично самодостатня» Україна зіткнулася з кризою. «Це не просто диверсія проти України, практично Україну економічно знищують», – резюмувала політик.

    Тим часом, НАК «Нафтогаз України» направив до Єврокомісії скаргу на «Газпром» через зловживання ним домінантного становища на газовому ринку ЄС.

    Раніше Тимошенко розповіла, що врятує Україну від газової кризи.

    Також Тимошенко дала пораду Порошенку, якого переслідує влада

    До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону.

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    Теги: ЄС Росія Юлія Тимошенко Батьківщина Нафтогаз України Газпром вугілля криза влада населення
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    Ситуація в енергетиці. Тимошенко побачила диверсію проти України