Бюджет теряет огромные деньги за каждый день отсрочки введения запрета на экспорт лома – эксперт

«Лом вывозится в огромных объемах, поскольку экспортная пошлина низкая и ее нужно повысить», – Каленков

Правительство должно немедленно ввести запрет на экспорт металлолома, чтобы не допустить потерь для бюджета. Об этом заявил президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

«Запрет на экспорт лома нужен уже сейчас. Потому что каждый день везут баржи с металлоломом на Турцию и на Приднестровье идут вагоны», – сказал Каленков.

Он напомнил, что переработка лома отечественными метпредприятиями дает в 4-5 раз больше поступлений в бюджет, чем от экспортной пошлины на лом, если он будет вывезен. А лом вывозится сейчас в огромных объемах, поскольку экспортная пошлина низкая и ее нужно повысить. По словам Каленкова, намерение правительства поднять пошлину до 200 евро является приемлемым решением, однако принимать его необходимо быстро. Или же ввести хотя бы временный запрет на экспорт лома.

«Как комбинацию решения мы можем запретить экспорт лома хотя бы на несколько месяцев до марта, на этот тяжелый сезон, когда зимой ломозаготовка падает, и за это время принять закон о повышении экспортной пошлины до 200 евро... Нужно понимать, что каждый день проволочки – это огромные недопоступления в государственный бюджет», – подчеркнул Каленков.

Ранее руководитель Аналитического центра развития рыночной экономики СМD Ukraine Игорь Гужва заявил, что Украина должна запретить экспорт лома, если планирует выполнить амбициозные планы по декарбонизации, взятые на себя властью.

В то же время главный аналитик CMK Center Андрей Тарасенко сообщил: ЕС уже планирует ввести запрет на экспорт лома для защиты своего производителя, и Украине, по его мнению, следует поступить так же.