Державний «Гарантований покупець» підтримав Міненерго і «Енергоатом» в конфлікті з НКРЕКП

За розрахунками економіста Кушнірука, тільки в травні, через махінацій трейдерів «Енергоатом» недоотримав 120 млн євро

Державне підприємство «Гарантований покупець» стало на бік Міністерства енергетики в спорі з НКРЕКП щодо необхідності ліквідації махінацій і схем на енергоринку.

Про йдеться в повідомленні держкомпанії.

«Гарантований покупець» вважає слушними та підтримує пропозиції Міністерства, які мають безпосередній вплив на діяльність підприємства, зокрема: щодо заборони торгівлі трейдерами непідтвердженими обсягами електроенергії, зміну підходу до ціноутворення на ВДР – шляхом запровадження мінімальної ціни за принципом «РДН+», а також зняття верхніх цінових обмежень на організованих сегментах ринку», – йдеться в офіційній заяві держпідприємства.

В держпідприємстві наголосили, що такий алгоритм дій був напрацьований всіма учасниками ринку і фіналізований на нараді в Міненерго.

«За результатами наради учасники зустрічі дійшли згоди щодо необхідності вжиття невідкладних заходів, а Міненерго звернулося до НКРЕКП з пропозиціями щодо врегулювання ситуації», – йдеться в заяві підприємства.

Однак 2 червня ці напрацювання були відкинуті НКРЕКП і регулятор офіційно відмовився припиняти махінації з цінами на ринку.

Раніше повідомлялося, шо в травні 2021 ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики.

Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром в ручному режимі слідувати за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

За розрахунками економіста Бориса Кушнірука, тільки в травні, через цінові махінацій трейдерів при мовчазній згоді НКРЕКП, державний «Енергоатом» недоотримав 120 млн євро (4 млрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.