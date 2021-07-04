Глава НКРЭКУ Тарасюк покрывает трейдеров, паразитирующих на «Энергоатоме» – Спивак

Из-за махинаций трейдеров, которых участники рынка связывают с руководством НКРЭКУ, оптовые цены на электроэнергию упали до уровня в 2-3 раза ниже себестоимости АЭС

Из-за махинаций трейдеров и бездеятельности НКРЭКУ, цена на электроэнергию упала до исторического минимума

Руководитель тарифной комиссии НКРЭКУ Валерий Тарасюк лично покрывает нескольких трейдеров, которые зарабатывают на перепродаже электроэнергии государственной компании «Энергоатом».

Об этом заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире «Первого независимого телеканала».

«Я уже заострял внимание на колоссальную, тотальную коррупцию в НКРЭКУ, которую, на мой взгляд, и это утверждают злые языки в открытых источниках, крышует Валерий Тарасюк. Это касается, например, трех фиктивных трейдеров под названием «Новая энергетическая компания», «Энерго Сбыт-транс», «Энерджис», – заявил Спивак.

Он подчеркнул, что эти три компании, по сути, являются пустышками, однако зарабатывают около 50% годовой выручки всех украинских АЭС.

«Они имеют у себя на балансе два кресла, четыре компьютера и полтора стакана. А орудуют и оперируют такими деньжищами. Они осваивают под 50% годовой выручки Энергоатома», – указал Спивак.

Напомним, из-за махинаций трейдеров, которых участники рынка связывают с руководством НКРЭКУ, оптовые цены на электроэнергию упали до уровня в 2-3 раза ниже себестоимости АЭС.

В конце мая Минэнерго официально просило НКРЕКП прекратить махинации, однако комиссия отказалась это делать, обвинив руководство государственного «Энергоатома» в неэффективности и непрофессионализме.

На заседании СНБО в июне руководитель НКРЕКП Валерий Тарасюк и глава комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус заявили о недопустимости ограничения права в трейдеров.

2 июля из-за махинаций трейдеров и бездеятельности НКРЭКУ, цена на электроэнергию упала до исторического минимума – 37,7 коп./кВт•час.