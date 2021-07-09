У «Слузі народу» визнали, що вступ в дію закону про мову відкласти не вдасться

Нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв пропонував відкласти вступ в дію певних норм закону про мову

Зміни до закону про мову ніколи не планувалися, переконує «слуга народу»

Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв розповів в інтерв’ю «Главкому» про варіанти змін закону про мову.

«Зміни до закону про мову ніколи не планувалися. Єдине, що я пропонував, – відкласти вступ цих норм в дію до завершення карантину. Мій колега по фракції Олександр Савченко запропонував більш чітко – продовжити перехідний період на рік. Але це не знаходить підтримки зали», – заявив нардеп.

Він також визнав, що є ще одне неврегульоване питання.

«Але, думаю, ми владнаємо його без законодавчих ініціатив і внесення правок: мова про певну невизначеність в повноваженнях уповноваженого з питань мови і Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Треба більш чітко визначити межу в їхніх повноваженнях», – резюмував «слуга народу».

Нагадаємо, Верховна Рада України не погодилась включити до порядку денного два законопроєкти, якими пропонується через карантин відтермінувати обов'язкове озвучування фільмів українською мовою. Рішення про розгляд проєктів «слуг народу» підтримали лише 204 нардепи із 226 необхідних.

Рада 25 квітня 2019 року ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект «Про функціонування української мови як державної». Закон підтримали 278 нардепів. Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав цей закон. 16 травня його опублікували в газеті «Голос України».

Згідно з документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова, її статус як єдиної державної мови зумовлений державотворчим самовизначенням української нації. Цей закон також регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя по всій території України.

Раніше мовознавець Юрій Шевчук заявив, що закон про обов’язковість переходу на українську сфери обслуговування заслуговує на критику.

Як повідомлялося, відома акторка Ірма Вітовська нагадала театрам, як вони мають виконувати законодавство щодо мови та процитувала колегам норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови, як державної».