На Запоріжжі дикі кабани штурмували АЕС (відео)

Троє поросят намагалися прорватися через скляну стіну

В Енергодарі Запорізької області дикі кабани пробралися на територію стратегічного підприємства Запорізької АЕС і намагалися через скло прорватися в приміщення станції. Про це повідомляють в телеграм-каналі ХЗН.

На відео видно, як троє поросят хочуть прорватися через скляну стіну. Вони тикаються в скло носами і б'ють лапами.

Про подальшу долю поросят не повідомляється.

Нагадаємо, що в травні стадо кабанів пограбувало жінку, яка вийшла з супермаркету недалеко від Риму. Момент потрапив на відео, і користувачі мережі здивувалися, наскільки розумними і наполегливими виявилися ці дикі тварини.

Додамо, що вчені розморозили та повернули до життя мікроскопічних тварин, які провели у льодах Якутії 24 тисячі років. Виявилось, що тварини не тільки живі, а й дуже активні.

Читайте також: