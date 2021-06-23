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    Перш ніж підвищувати екоподаток, треба забезпечити його цільове використання, – експерт

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    Перш ніж підвищувати екоподаток, треба забезпечити його цільове використання, – експерт

    Криволап вважає, що одним з джерел фінансування екомодернізації промисловості можуть стати кошти від екоподатку

    Промисловість має інвестувати десятки мільярдів в екомодернізацію і кошти від екоподатку повинні бути спрямовані саме на це. Про це заявив глава Центру економічного відновлення Кирило Криволап.

    «Ми зробили аналіз конкретних заходів, що потрібно зробити металургам і аграріям, у діалозі з усіма асоціаціями. Порахували більш конкретно ці речі. І виходить, що потрібно 50 мільярдів євро інвестицій конкретно в декарбонізацію. Це на 38 мільярдів більше, ніж ми інвестували до того», – розповів Криволап.

    За його словами, одним з джерел фінансування екомодернізації промисловості можуть стати кошти від екоподатку, які сьогодні використовуються не за призначенням. І цю ситуацію потрібно змінити.

    «Роль екології зараз підсилюється, відповідальність підсилюється. Ці податки треба збільшувати, але давайте спочатку поговоримо про їх адміністрування та про їх спрямованість. І потім вже це поєднати з їх фізичним виміром, з цим збільшенням. Бо, можливо, воно має бути, але не такими темпами», – наголосив Криволап.

    Раніше президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що запропоноване урядом підвищення екологічного податку (законопроєкт № 5600) не забезпечить покращення екологічної ситуації. Кошти від цього податку мають використовуватись за цільовим призначенням, їх треба спрямувати на екомодернізацію промисловості.

    Водночас народний депутат України, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що екологічний податок повинен стимулювати екомодернізацію промисловості, а не використовуватися державою виключно в якості карального інструменту.

    Теги: податки депутат промисловість
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    Перш ніж підвищувати екоподаток, треба забезпечити його цільове використання, – експерт