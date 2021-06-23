Московський піп та одіозний Лозінський відкрили радянський пам'ятник із серпом і молотом (фото)

Московська церква просуває російський наратив про Велику вітчизняну війну

На Кіровоградщині у селі Підвисоке екснардеп Віктор Лозінський, який був засуджений до 15 років ув'язнення за вбивство, а нині голова Підвисоцької ОТГ Голованівського району разом із митрополитом Кіровоградським і Новомиргородським, владикою Іоасафом відкрили ЦНАП і пам’ятник «воїнам Великої Вітчизняної». Про це повідомляється на сторінці у Facebook Кіровоградської єпархії.

Після виступів та привітань митрополит Іоасаф звершив заупокійну літію за спочилих воїнів та виголосив слово, згадавши подвиги військовослужбовців, учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни.

Судячи з фото, карантинних обмежень не дотримуються ні керівництво області, ні духовенство.

Нагадаємо, 16 червня 2009 року поблизу смт Голованівська сталося вбивство, коли після інциденту компанії у складі Віктора Лозінського, прокурора та начальника міліції району і єгеря загинув селянин Валерій Олійник. Сам Лозінський наполягав, що це була самооборона.

Верховна Рада зняла з пана Лозінського недоторканність та позбавила мандату, після цього він зник, і його оголосили у розшук.

Віктора Лозінського затримали в березні 2010 року. Його звинуватили у навмисному вбивстві. У квітні 2011 року Лозінського засудили до 15 років ув'язнення.

У 2012 році апеляційний суд пом'якшив вирок Лозінському до 14 років. У 2013 році Вищий спецсуд змінив статтю обвинувачення з вбивства на хуліганство, що зменшило строк ув'язнення до 10 років.

Після чотирьох років за ґратами, у червні 2014-го, Лозінський вийшов на волю «за станом здоров’я». У справу втрутився керівник уряду та генпрокурор, після чого прокуратура домоглася повернення Лозінського до в’язниці. У 2016 році Лозінському перерахували термін ув’язнення згідно із «законом Савченко», за яким день у СІЗО рахується за два, і він вийшов на свободу.

У травні 2019 року Дніпровський районний суд Києва зняв судимість із Віктора Лозінського.

Верховний Суд не розглядав справу про зняття судимості з колишнього народного депутата Віктора Лозінського, який відбував покарання за вбивство.