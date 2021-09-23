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    Підвищувати податки, коли світові ціни на наш експорт падають – неконструктивно, – експерт

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    1 липня Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт № 5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу, що передбачають підвищення податків для низки галузей - Підвищувати податки, коли світові ціни на наш експорт падають – неконструктивно, – експерт
    1 липня Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт № 5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу, що передбачають підвищення податків для низки галузей

    «Ініціатива влади підвищити податки для бізнесу, що пропонується законопроєктом № 5600, є контрпродуктивною», – Головко

    Підвищувати податки для бізнесу в час падіння світових цін на сировину – неефективний підхід. Про це заявив директор Центру політичного аналізу Володимир Головко.

    За його словами, процес зниження цін на сировину на світових ринках буде продовжуватись, і він болісно вдарить по Україні, яка експортує переважно сировину.

    «Оскільки зростання наших доходів з експорту залізної руди пов’язано з Китаєм, і це буде прямий удар, якщо Китай піде вниз. Вже у нас є перші дзвоники – китайська девелоперська компанія вже на межі банкрутства, воно вже вдарило по американським ринкам. Якщо і Китай, і Штати почнуть відчувати проблеми, то й ми за ними – більше і глибоко», – пояснив Головко.

    На його думку, ініціатива влади саме в такий період підвищити податки для бізнесу, що пропонується законопроектом № 5600, є контрпродуктивною, адже нашим експортерам і без того важко витримувати конкуренцію.

    «Здається, голова бюджетного комітету в якомусь інтерв’ю сказав: «Дуже шкода, що ми тільки зараз вийшли на прийняття № 5600, бо вже почали падати ціни на руду…». Тобто, вони (депутати – ред.) усвідомлюють, що навіть немає сенсу його приймати», – зазначив Головко.

    Раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що в умовах падіння світових цін на метал та руду є неприпустимим підвищувати податковий тиск на підприємства ГМК: на його думку, зараз влада має підтримати експортерів та стимулювати зростання внутрішнього попиту на їх продукцію.

    Водночас у Федерації роботодавців заявили, що запропоновані урядом податкові зміни зашкодять економіці країни та можуть призвести до закриття підприємств і скорочення десятків тисяч робочих місць.

    Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект № 5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

    Теги: Верховна Рада податки експорт
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    Підвищувати податки, коли світові ціни на наш експорт падають – неконструктивно, – експерт