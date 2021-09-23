Експортери брухту виводять прибутки за кордон через маніпуляції з ціною, – нардеп

«Під ризиком зупинки знаходиться низка металургійних та сталеливарних підприємств, які не можуть існувати без брухту», – наголосив Мовчан

«Заниження митної вартості товарів – одна з найрозповсюдженіших махінацій «сірих» експортерів», – Мовчан

Експортери металобрухту виводять прибутки від продажу сировини за кордон через маніпуляції з митною ціною, а тим часом дефіцит брухту сповільнює розвиток економіки та загрожує закриттям нашим підприємствам. Тож влада має невідкладно вжити заходів, щоб зупинити цю практику. Про таке написав народний депутат Олексій Мовчан на своїй сторінці у Фейсбук.

«Я зробив низку звернень на ДМС та ДПС і виявилося, що прибутки від експорту брухту просто виводять за кордон через маніпуляції з митною ціною. Тільки за рекордний липень цього року – на офшорних рахунках залишили не менше $8 млн», – написав він.

Він підкреслив, що заниження митної вартості товарів – давня й одна з найбільш розповсюджених махінацій «сірих» експортерів.

«У 2021 встановлено 14 фактів порушень законодавства на загальну суму $9,6 млн. За даними з митних баз, ціни, задекларовані експортерами брухту, у більшості випадків становлять $300–350 за тонну, дуже рідко досягаючи $400, тоді як котирування на світових ринках становили $470–500 за тонну і вище», – наголосив Мовчан.

Він нагадав, що ще навесні Рада ухвалила проєкт закону №5175, покликаний не допустити дефіциту брухту чорних металів в Україні, адже від цього залежить робота металургійної промисловості й конкурентоспроможність всієї української економіки. І підкреслив: без сильної металургії важко розраховувати на зростання в машинобудуванні та інших високотехнологічних галузях, які використовують метал.

«Зараз маємо наступну ситуацію. Ціни на металургійну сировину на міжнародних ринках б'ють рекорди. Водночас експорт з України при митах, які ми продовжили, не просто не зменшився, а ще й збільшився. У результаті під ризиком зупинки знаходиться низка металургійних та сталеливарних підприємств, які не можуть існувати без брухту. На виході ми маємо уповільнення росту економіки, загрозу закриття підприємств та скорочення робочих місць», – резюмував нардеп.

Раніше народний депутат Муса Магомедов заявив, що через дефіцит брухту в Україні вже почали закриватися металургійні потужності. І якщо не ввести заборону на експорт металобрухту, Україну очікує масштабна криза в металургії, що негативно позначиться на бюджеті, який недоотримає $ 1,5 млрд.

Своєю чергою керівник Центру розвитку ринкової економіки CMD-Ukraine Ігор Гужва порахував, що до кінця року експорт брухту з країни може досягти катастрофічних 1,5 млн тонн. Від цього держава отримає близько 2,5-3 млрд грн податків у вигляді експортного мита за лом. А ті ж 1,5 млн тонн, перероблені в метал, принесуть Україні 85 млрд грн податків.