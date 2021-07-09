«Податковий» закон №5600 призведе до скорочення робочих місць і вдарить по ініціативам президента, – експерт

«Влада має можливість задіяти інші інструменти для наповнення бюджету, не вбиваючи будівельний бізнес»

Податкові ініціативи уряду (законопроект 5600) спричинять скорочення робочих місць в галузі будівництва нерухомості та зроблять купівлю житла ще більш недоступною для українців. Про це заявила заступник комерційного директора компанії «Інтергал-Буд» Анна Лаєвська, коментуючи намір влади запровадити ПДВ при продажі нерухомості.

«Обкладання ПДВ житла неминуче призведе до зростання ціни на це житло. І це дійсно буде не 20%, а більша цифра, що зменшує інвестиційну привабливість нового житла. І відповідно вдаряє по ринку мікроінвестицій. Тобто наше населення на сьогоднішній момент не має альтернативи, не має інших дієвих інструментів для вкладання своїх коштів, окрім як ринок нового житла. А вводячи податки, НДС і обкладання третього продажу 18% як було запропоновано на загальну суму – це вдаряє саме по мікроінвестиціям», – пояснила Лаєвська.

Експерт наголосила: такими податковими новаціями влада фактично спровокує кризу в сфері будівництва, адже наслідком стане скорочення обсягів будівництва нового житла, скорочення робочих місць і, відповідно, зменшення надходжень до бюджету. Окрім того, для багатьох українців купівля житла стане ще більш недоступною через значне його здорожчання, так само не працюватимуть і ініційовані владою іпотечні програми.

«Державні програми та ж сама президентська доступна іпотека має обмеження щодо вартості об’єкту нерухомості, який може взяти участь в такій програмі. На поточний момент – це до 2,5 мільйонів гривень. Ріст ціни, який буде спричинений додатковими податками призведе до того, що всі програми, які фактично не працюють і на сьогоднішній момент, будуть нереалізовані», – зазначила Лаєвська.

За її словами, влада має можливість задіяти інші інструменти для наповнення державного бюджету, не вбиваючи будівельний бізнес.

«На сьогоднішній момент є податок на нерухомість, який не реєструється. За підрахунками Міністерства фінансів, станом на 2019 рік, якби була база об’єктів нерухомості, які підпадають під цей податок, і він адмініструвався, – наш бюджет щорічно отримував би 6-7 млрд грн. Тож можливості збільшити надходження є», – підсумувала Лаєвська.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект № 5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Раніше у Федерації роботодавців заявили, що запропоновані урядом податкові зміни зашкодять економіці країни та можуть призвести до закриття підприємств і скорочення десятків тисяч робочих місць.

Водночас народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що владі для поповнення держбюджету слід не збільшувати податки і вбивати бізнес, а знайти інші джерела, наприклад, позбутися тіньових схем на ринку пального.