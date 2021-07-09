Скандальний Кива засвітився у найдорожчому готелі Туреччини (відео)

Майман поцікавився, звідки у народного депутата гроші на відпочинок в люксовому готелі

Депутат влаштував словесну перепалку з ветераном АТО Майманом, коли той його знімав на відео

Скандальний нардеп від «Опозиційної партії – за життя» Ілля Кива засвітився на відпочинку в одному з найдорожчих готелів Анталійського узбережжя. Для відпочинку нардеп вибрав п'ятизірковий готель Rixos Sungate (містечко Бельдібі під Кемером). Про це повідомив Telegram-каналі Mayman News, який веде ветеран АТО Михайло Майман.

«Добре живуть депутати ОПЗЖ за наш з вами рахунок», – прокоментував свій пост Майман.

Він зустрівся з народним обранцем на пірсі готелю, а потім пішов за ним, ставлячи йому на ходу питання.

Майман поцікавився, звідки у народного депутата гроші на відпочинок в люксовому готелі. Цікаво, що сам ветеран АТО теж знаходиться тут на відпочинку.

«Ти до мене приїхав? Що стрижень зламався», – запитав Майман Киву.

Відзначимо, що Rixos Sungate – є одним з найдорожчих готелів Туреччини на узбережжі Анталії. Сюди часто приїжджають з концертами зірки шоу-бізнесу, а серед відпочиваючих можна зустріти багато знаменитостей.

Зазначимо, що Михайло Майман і Ілля Кива давно конфліктують. У січні 2020 року вони побилися в ресторані.

Раніше Ілля Кива задекларував подарунок у негрошовій формі вартістю 265,3 тис. грн.

Джерелом подарунка вказано рідного брата політика Дмитра Киву. Під подарунком мається на увазі брендовий годинник Omega Seamaster Diver 300M 007.

Також Кива відзначився тим, що у Верховній Раді на пленарному засіданні 17 червня побився із депутатом «Слуги Народу» Миколою Тищенком.