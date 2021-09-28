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    Думки вголос

    Чого чекати Україні від нового канцлера Німеччини

    Звичайно, німці й далі нас підтримуватимуть, так само як і зараз, але не більше - Чого чекати Україні від нового канцлера Німеччини
    Звичайно, німці й далі нас підтримуватимуть, так само як і зараз, але не більше
    фото з відкритих джерел

    Врешті-решт, будь-яке рішення щодо нас в Брюсселі без Німеччини не матиме жодних шансів

    Вибори у Німеччині завершилися майже передбачувано. Немає сенсу займатися шкільною арифметикою і рахувати, якими будуть коаліції. На німців це вплине. А на нас – майже ні.

    Звісно, Німеччина залишатиметься нашим найважливішим партнером в Європі. Врешті-решт, будь-яке рішення щодо нас в Брюсселі без Німеччини не матиме жодних шансів. Хто б не став канцлером: Олаф Шольц чи Армін Лашет – вони прагматично ставитимуться до України.

    Звичайно, вони і на далі нас підтримуватимуть, так само як і зараз, але не більше. Щонайменше у сфері безпеки. Тому нам потрібно змінити підхід до співпраці з Німеччиною та почати системно затягувати: саме так, затягувати німецький бізнес, а не створювати для нього імітацію стимулів.

    Якщо німецький бізнес нарешті зрозуміє перспективність України та матиме що тут втрачати, то це буде добре для України, українсько-німецьких відносин і нашої євроінтеграції. Так само, якщо німецький бізнес не почуватиметься тут, в Україні, як вдома, то і стимулів для Німеччини вкладати в нас не буде.

    Джерело: блог Павла Клімкіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Німеччина вибори бізнес Україна
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    Чого чекати Україні від нового канцлера Німеччини