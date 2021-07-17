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    Правительство пересчитало цену на бензин на конец июля по формуле «Роттердам+»

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    &laquo;Бензиновая&raquo; формула является идентичной к формуле на уголь &laquo;Роттердам+&raquo;, которая действовала с 2016 по 2019 - Правительство пересчитало цену на бензин на конец июля по формуле «Роттердам+»
    «Бензиновая» формула является идентичной к формуле на уголь «Роттердам+», которая действовала с 2016 по 2019
    Фото: из открытых источников

    На период карантина действовали предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива

    Министерство экономики Украины пересчитало предельную цену на бензин и дизельное топливо на основании формулы «Роттердам+». Об этом говорится в сообщении ведомства.

    Предельная цена пересчитана на основании формулы с привязкой к котировкам бензина в портах Роттердам-Амстердам-Антверпен плюс 27 долл/т на транспортировку топлива в Украину и 5-7 грн/л торговой наценки на АЗС.

    Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС на конец июля не должна превышать 31,87 грн/литр, на дизтопливо – 29,60 грн/л.

    Как сообщалось, на период действия карантина правительство постановлением от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр, бензина – не выше 5 грн/литр.

    Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат $27/тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

    «Бензиновая» формула является идентичной к формуле на уголь «Роттердам+», которая действовала с 2016 по 2019. Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине.

    Теги: бензин АЗС порт правительство цена уголь Порту Минэкономики дизельное топливо топливо
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    Правительство пересчитало цену на бензин на конец июля по формуле «Роттердам+»