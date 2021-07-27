Ще один суд підтвердив законність і обґрунтованість формули «Роттердам+», – ексголова НКРЕКП

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років

Господарський суд міста Києва вкотре підтвердив, що усі звинувачення НАБУ стосовно формули «Роттердам+» безпідставні і сфабриковані.

Про це заявив ексглава НКРЕКП, колишній підозрюваний у справі «Роттердам+» Дмитро Вовк.

«На мою думку, це рішення (Господарського суду щодо законності закриття Антимонопольним комітетом справи «Роттердам+» – прим.) є черговим підтвердженням безглуздості розслідування НАБУ, ці діячі вже п’ятий рік намагаються штучним чином створити хоча б якісь докази. Але все марно», – наголосив Вовк в ефірі телеканалу «Україна24».

Вовк додав, що Антимонопольний комітет півтора року розглядав обставини цієї справи і не встановив жодних порушень. Так само Господарський суд Києва півроку розглядав скарги НАБУ і також не знайшов жодних порушень стосовно дії формули.

Нагадаємо, 7 липня Господарський суд Києва підтвердив законність рішення Антимонопольного комітету, який ще в грудні закрив справу «Роттердам+», підтвердивши, що ця формула не надавала преференцій нікому з учасників ринку електричної енергії, а також жодним чином не вплинула на рівень конкуренції. Загалом АМКУ не встановив жодних порушень закону при прийнятті та застосуванні формули «Роттердам+».

Раніше повідомлялося, 20 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще в серпні 2020 року. Тоді це рішення також було підтверджено Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули. Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.