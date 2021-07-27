Коломойський матеріально зацікавлений в дискредитації формули «Роттердам+», – економіст

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років

Олігарх Ігор Коломойський продовжує свою піар-кампанію з дискредитації ринкової формули ціноутворення на вугілля «Роттердам+», щоб потім змусити державу Україна сплатити йому сотні мільйонів доларів безпідставної компенсації.

Про це повідомив економіст Борис Кушнірук.

«Варто розуміти, навіщо Коломойський продовжує цю піар-кампанію по дискредитації ціноутворення на вугілля для ТЕС і ТЕЦ на базі «Роттердам+». Він зможе через свої феросплавні заводи подавати позови проти України на компенсацію «нанесених йому збитків» на сотні мільйонів доларів. Бо насправді, жодним чином не держава, а саме його бізнес постраждав від запровадження прозорої формули ціноутворення на вугілля», – повідомив експерт.

Він наголосив, що до запровадження формули «Роттердам+» феросплавні заводи Коломойського необґрунтовано отримували електроенергію за заниженою ціною. Економіст додав, що заводи олігарха єдиними на всю країну вважають себе «постраждалими» від формули «Роттердам+».

Саме Коломойський, за словами Кушнірука, насправді управляє детективами НАБУ і всім процесом «Роттердам+».

«За кримінальною справою запровадження формули «Роттердам+», і за всією інформаційною кампанією по її дискредитації стоїть пан Коломойський. Його люди напряму управляють детективами НАБУ і так званими «антикорупційними» активістами, використовуючи їх в своїх інтересах», – наголосив Кушнірук.

Нагадаємо, 20 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще в серпні 2020 року. Тоді це рішення також було підтверджено Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули. Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.