Ситуація на енергоринку перетворилася в найбільшу загрозу нацбезпеки, – експерт «Центру Разумкова»

«Третина блоків ТЕС «Центренерго» не працюють через відсутність палива, а сама компанія знаходиться на межі банкротства»

Генеруючі компанії позбавлені можливості закуповувати паливо і ремонтувати обладнання через мільярдні борги і спровокований спекулянтами критичний обвал цін на електричну енергію.

Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«Критична ситуація на енергоринку перетворюється у найбільшу загрозу національній безпеці України. У разі невжиття термінових заходів масштабні аварійні відключення споживачів у осінньо-зимовий період 2021-2022рр. неминучі, як й потрапляння України в критичну залежність від поставок е/е з Росії та Білорусі», – повідомив експерт.

Він зазначив, що третина блоків ТЕС державної «Центренерго» не працюють через відсутність палива, а сама компанія знаходиться на межі банкротства.

«Генерація працює з необґрунтовано низькими цінами, які не покривають собівартості виробництва електроенергії, з маніпуляціями «чорних» трейдерів на «ринку на добу наперед», з 11,5 млрд грн боргів на балансуючому ринку. Як наслідок, виробники електроенергії працюють без грошей на ремонти та накопичення запасів палива. З 24 червня запаси вугілля вже скоротилися на 24%», – наголосив експерт.

Нагадаємо, на початку липня загострилася криза на енергоринку через маніпуляції трейдерів. Запаси вугілля за місяць впали на 25% до рекордно низьких 950 тис. т, а третина енергоблоків державних ТЕС зупинилися через брак вугілля і газу.

Ціни на електроенергію упродовж останніх 4 місяців штучно знаходилися на рівні нижче собівартості виробництва, що позбавило реальних виробників кошти на закупівлю палива і проведення ремонтів.