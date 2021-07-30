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    Ситуація на енергоринку перетворилася в найбільшу загрозу нацбезпеки, – експерт «Центру Разумкова»

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    Ситуація на енергоринку перетворилася в найбільшу загрозу нацбезпеки, – експерт «Центру Разумкова»

    «Третина блоків ТЕС «Центренерго» не працюють через відсутність палива, а сама компанія знаходиться на межі банкротства»

    Генеруючі компанії позбавлені можливості закуповувати паливо і ремонтувати обладнання через мільярдні борги і спровокований спекулянтами критичний обвал цін на електричну енергію.

    Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

    «Критична ситуація на енергоринку перетворюється у найбільшу загрозу національній безпеці України. У разі невжиття термінових заходів масштабні аварійні відключення споживачів у осінньо-зимовий період 2021-2022рр. неминучі, як й потрапляння України в критичну залежність від поставок е/е з Росії та Білорусі», – повідомив експерт.

    Він зазначив, що третина блоків ТЕС державної «Центренерго» не працюють через відсутність палива, а сама компанія знаходиться на межі банкротства.

    «Генерація працює з необґрунтовано низькими цінами, які не покривають собівартості виробництва електроенергії, з маніпуляціями «чорних» трейдерів на «ринку на добу наперед», з 11,5 млрд грн боргів на балансуючому ринку. Як наслідок, виробники електроенергії працюють без грошей на ремонти та накопичення запасів палива. З 24 червня запаси вугілля вже скоротилися на 24%», – наголосив експерт.

    Нагадаємо, на початку липня загострилася криза на енергоринку через маніпуляції трейдерів. Запаси вугілля за місяць впали на 25% до рекордно низьких 950 тис. т, а третина енергоблоків державних ТЕС зупинилися через брак вугілля і газу.

    Ціни на електроенергію упродовж останніх 4 місяців штучно знаходилися на рівні нижче собівартості виробництва, що позбавило реальних виробників кошти на закупівлю палива і проведення ремонтів.

    Теги: ТЕС енергетика вугілля Центренерго
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    Ситуація на енергоринку перетворилася в найбільшу загрозу нацбезпеки, – експерт «Центру Разумкова»