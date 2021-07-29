Уряд повернув «Укренерго» під управління Міністерства енергетики

До цього компанії «Укренерго» та «Магістральні газопроводи» перебували в управлінні Міністерства фінансів

Акціонерне товариство «Укренерго», а також «Магістральні газопроводи України» та «Оператора ринку» передали під управління Міненерго. Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

Отже, уряд прийняв розпорядження щодо підпорядкування Міністерству енергетики АТ «Магістральні газопроводи України» та ПАТ «НЕК «Укренерго», а також передачу повноважень з управління єдиним майновим комплексом ДП «Оператор ринку».

«Оскільки Міністерство формує політику у сфері енергетики, передача цих повноважень сприятиме підвищенню ефективності роботи об’єднаної енергетичної системи, інтеграції українського в європейський енергетичний ринок», – кажуть у Міненерго.

Раніше директор секретаріату Європейського енергоспівтовариства Янез Копач закликав уряд України додатково проаналізувати рішення про передачу НЕК «Укренерго» та «Магістральних газопроводів України» (МГУ), оскільки воно може створити проблеми для їх сертифікації.

Водночас в уряді заявляли, що майбутня передача НЕК «Укренерго» під управління Міненерго не є перешкодою для сертифікації оператора системи передачі та подальшої синхронізації з ENTSO-E.

«Міністерство енергетики веде постійну комунікацію з Енергетичним співтовариством стосовно процесу підготовки до синхронізації з ENTSO-E, а також стандартів корпоративного управління компаніями енергетичної галузі», – казав заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков.

До цього компанії «Укренерго» та «Магістральні газопроводи» перебували в управлінні Міністерства фінансів. «Оператор ринку» перебував в управлінні Кабінету міністрів.

Як відомо, Кабінет міністрів продовжив до 31 серпня дію постанови про покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. До початку осені ціна на електроенергію для населення залишатиметься на рівні 1,68 гривні за кВт/год.