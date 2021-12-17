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    Снимая мораторий на экспорт леса, нардепы вредят экономике и национальным интересам – эколог

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    Мораторий на экспорт леса-кругляка был введен, чтобы остановить массовую вырубку лесов в Украине - Снимая мораторий на экспорт леса, нардепы вредят экономике и национальным интересам – эколог
    Мораторий на экспорт леса-кругляка был введен, чтобы остановить массовую вырубку лесов в Украине

    Эколог Берзина подчеркнула: наша страна не должна быть сырьевым придатком

    Украина не должна отменять мораторий на экспорт леса-кругляка, мы обязаны развивать свою экономику и отстаивать национальные интересы. Об этом заявила президент Всеукраинской общественной организации «Живая планета» Светлана Берзина.

    «Эти законодательные инициативы, которые снимают мораторий на вывоз кругляка, принимаются во вред украинской экономике и во вред нашему государству в целом. Это против национальных интересов», – сказала Берзина.

    Она напомнила, что мораторий на экспорт леса-кругляка был введен, чтобы остановить массовую вырубку лесов в Украине и вывоз ценной древесины за рубеж, где она использовалась для производства. Эколог подчеркнула: наша страна не должна быть сырьевым придатком, нам следует развивать собственную промышленность, а не уничтожать природные экосистемы для развития промышленности других стран.

    «Мы должны говорить не только о развитии производства в нашей стране, а о развитии устойчивых систем лесоуправления, о развитии производства мебели и продукции из лесоматериалов на основе международных и европейских экологических стандартов. И тогда наша продукция еще будет более конкурентоспособной на европейском и других рынках», – объяснила Берзина.

    Ранее народный депутат из фракции «Батькивщина» Михаил Цымбалюк заявил, что вырубка лесов в Украине приобрела угрожающие масштабы, поэтому нам нужна четкая государственная политика в сфере их охраны, иначе они будут потеряны.

    Напомним, в 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляка) на 10 лет. Однако сейчас народные депутаты выступили с инициативой снятия моратория на экспорт.

    Теги: экспорт промышленность лес
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    Снимая мораторий на экспорт леса, нардепы вредят экономике и национальным интересам – эколог