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    Вывозить из Украины лес нельзя, мы должны экспортировать готовую продукцию – нардеп

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    В 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляка) на 10 лет - Вывозить из Украины лес нельзя, мы должны экспортировать готовую продукцию – нардеп
    В 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляка) на 10 лет
    фото: Укрінформ

    Нужно находить лазейки даже в международных договорах, которые есть между Украиной и странами ЕС – Николаенко

    Украина не должна возвращаться к неконтролируемому вывозу из Украины леса-кругляка, мы должны экспортировать готовую продукцию, а не сырье. Об этом заявил народный депутат Андрей Николаенко, комментируя инициативу власти отменить запрет на экспорт леса.

    «Нет, мы не будем поддерживать (эту инициативу – Ред.). Лес нельзя вывозить, нужно вывозить готовую продукцию. Я считаю, что нужно находить лазейки даже в международных договорах, которые есть между Украиной и странами ЕС – для того, чтобы они не давили. Но вывозить лес точно нельзя», – подчеркнул народный депутат.

    Напомним, в 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляка) на 10 лет. Однако позже в парламенте был зарегистрирован проект №4197-д о рынке древесины, в котором есть пункт о снятии моратория на экспорт. Не в последнюю очередь – из-за давления ЕС, который нуждается в сырье из Украины.

    В свою очередь заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил, что Евросоюз порой действует эгоистично, защищая собственный рынок – ведь, к примеру, они залесняют собственные территории, но требуют от Украины снять мораторий на экспорт. Поэтому украинская власть должна найти баланс между этими инициативами и развитием экономики, и прежде всего защищать собственный рынок.

    Теги: ЕС экспорт мораторий лес
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    Вывозить из Украины лес нельзя, мы должны экспортировать готовую продукцию – нардеп