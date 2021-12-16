Вывозить из Украины лес нельзя, мы должны экспортировать готовую продукцию – нардеп

Нужно находить лазейки даже в международных договорах, которые есть между Украиной и странами ЕС – Николаенко

Украина не должна возвращаться к неконтролируемому вывозу из Украины леса-кругляка, мы должны экспортировать готовую продукцию, а не сырье. Об этом заявил народный депутат Андрей Николаенко, комментируя инициативу власти отменить запрет на экспорт леса.

«Нет, мы не будем поддерживать (эту инициативу – Ред.). Лес нельзя вывозить, нужно вывозить готовую продукцию. Я считаю, что нужно находить лазейки даже в международных договорах, которые есть между Украиной и странами ЕС – для того, чтобы они не давили. Но вывозить лес точно нельзя», – подчеркнул народный депутат.

Напомним, в 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляка) на 10 лет. Однако позже в парламенте был зарегистрирован проект №4197-д о рынке древесины, в котором есть пункт о снятии моратория на экспорт. Не в последнюю очередь – из-за давления ЕС, который нуждается в сырье из Украины.

В свою очередь заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил, что Евросоюз порой действует эгоистично, защищая собственный рынок – ведь, к примеру, они залесняют собственные территории, но требуют от Украины снять мораторий на экспорт. Поэтому украинская власть должна найти баланс между этими инициативами и развитием экономики, и прежде всего защищать собственный рынок.