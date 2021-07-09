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    Укрзализныця должна показать бизнесу себестоимость грузовых перевозок, – эксперт

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    Укрзализныця должна показать бизнесу себестоимость грузовых перевозок, – эксперт

    «Себестоимость перевозки разных грузов может отличается в разы», – подчеркнул Каленков

    Бизнес удивлен решением Укрзализныци повысить тарифы на грузоперевозки, поскольку до сих пор никто не знает, как формируются эти тарифы и из чего складывается себестоимость перевозок. Поэтому, прежде чем повышать тарифы, УЗ должна проработать структуру тарифов и предоставить ее для обсуждения. Такое мнение высказал глава ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

    «У нас (представителей бизнеса – Ред.) совершенные прозрачные требования, как основных клиентов: мы хотим, чтобы тарифы ж/д были экономически обоснованными. Для этого нужно высчитать себестоимость, и создать новый рабочий документ, новый тарифный сборник. Если бы была просчитана реальная себестоимость, ни у кого бы не возникало вопросов. А когда нам выбрасывается окончательное решение с поднятием процентов для разных классов, возникает вопрос: была ли посчитана эта себестоимость, или нет? Почему повышение на такой процент? Почему все-таки происходит уравнивание классов?», – пояснил он.

    По его мнению, такой документ необходим, поскольку стоимость перевозки грузов разная для разных грузов. Так, одни грузы возят сезонно, а другие – круглый год, какие-то грузы перевозятся составами по прямой, а другие – используют большое количество маневровых станций и депо.

    «Из-за этого себестоимость перевозки разных грузов может отличается в разы. И первое задание УЗ – посчитать реальную себестоимость перевозки различных грузов, чтобы увязать эту себестоимость в зависимости от того, сколько вагонов в составе ведется, сколько маневровых станций используется по дороге, сколько депо нужно содержать для перевозки определенных грузов», – подчеркнул он.

    Но, по словам Каленкова, по какой-то причине Укрзализныця не проводит подобные анализы, а просто повышает тарифы.

    «Мы ожидаем перехода на более системные, нормальные и прозрачные отношения с УЗ. Вместо этого мы получаем окончательный вариант в виде напечатанного приказа, и это неприятно. УЗ зависит от нас как клиентов, мы – зависим от УЗ. Поэтому мы надеемся, что будет обсуждение, и мы перейдем на более системный диалог, а не диалог: «деньги заканчиваются, дайте нам еще денег», – резюмировал Каленков.

    Напомним, Министерство инфраструктуры выступило с предложением повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Согласно проекту, внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят - на 30% и 15% соответственно.

    В свою очередь гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что прежде чем предлагать очередное повышение тарифов на грузоперевозки, необходимо провести давно назревшую реформу «Укрзализныци», а не перекладывать финансовые проблемы компании на бизнес.

    Теги: бизнес Укрзализныця Министерство инфраструктуры тарифы
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    Укрзализныця должна показать бизнесу себестоимость грузовых перевозок, – эксперт