Выборочная выплата «зеленым» инвесторам имеет политический контекст – Renaissance Capital

12 ноября выплаты «зеленым» инвесторам по указанию правительства были заблокированы и так и не поступили в полном объеме на счета

Булгаков считает, что действия правительства могут поставить под угрозу статус «зеленых» облигаций в глазах инвесторов

Инвестиционная компания Renaissance Capital видит политический контекст в выборочном распределении выплат инвесторам в «зеленую» энергетику.

Об этом говорится в письме представителя инвестиционной компании Renaissance Capital Алексея Булгакова, которое цитирует РБК-Украина.

«Задержались ли переводы на несколько дней и более, пока сказать сложно. Если деньги заморожены по какой-либо формальной причине – то есть основания предполагать наличие некоторого внутреннего политического контекста в выборочном урегулировании задолженности», – сказал Булгаков.

Он добавил, что задержка в перечислении средств «ДТЭК ВИЭ» может создать негативное отношение к размещению облигаций других компаний группы.

Также Булгаков считает, что такие действия правительства могут поставить под угрозу статус «зеленых» облигаций в глазах инвесторов.

«Существенная отсрочка может повлиять на «Укрэнерго», поскольку это может поставить под угрозу «зеленый» статус бумаг в глазах некоторых держателей», – подытожил Булгаков.

Напомним, 12 ноября выплаты «зеленым» инвесторам по указанию правительства были заблокированы и так и не поступили в полном объеме на счета компаний зеленой энергетики.

Средства были выплачены всем юридическим лицам за исключением компаний группы ДТЭК, который руководство ГП и госбанка в ручном режиме удалили из платежных поручений.

Компания «ДТЭК ВИЭ» призвала немедленно расследовать факты махинаций с выплатой целевых облигаций и привлечь к ответственности руководство Ощадбанка и ГП «Гарантированный покупатель».

Котировки еврооблигаций украинского правительства отреагировали обвалом на действия правительства по блокированию выплат.