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    Выборочная выплата «зеленым» инвесторам имеет политический контекст – Renaissance Capital

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    12 ноября выплаты &laquo;зеленым&raquo; инвесторам по указанию правительства были заблокированы и так и не поступили в полном объеме на счета - Выборочная выплата «зеленым» инвесторам имеет политический контекст – Renaissance Capital
    12 ноября выплаты «зеленым» инвесторам по указанию правительства были заблокированы и так и не поступили в полном объеме на счета

    Булгаков считает, что действия правительства могут поставить под угрозу статус «зеленых» облигаций в глазах инвесторов

    Инвестиционная компания Renaissance Capital видит политический контекст в выборочном распределении выплат инвесторам в «зеленую» энергетику.

    Об этом говорится в письме представителя инвестиционной компании Renaissance Capital Алексея Булгакова, которое цитирует РБК-Украина.

    «Задержались ли переводы на несколько дней и более, пока сказать сложно. Если деньги заморожены по какой-либо формальной причине – то есть основания предполагать наличие некоторого внутреннего политического контекста в выборочном урегулировании задолженности», – сказал Булгаков.

    Он добавил, что задержка в перечислении средств «ДТЭК ВИЭ» может создать негативное отношение к размещению облигаций других компаний группы.

    Также Булгаков считает, что такие действия правительства могут поставить под угрозу статус «зеленых» облигаций в глазах инвесторов.

    «Существенная отсрочка может повлиять на «Укрэнерго», поскольку это может поставить под угрозу «зеленый» статус бумаг в глазах некоторых держателей», – подытожил Булгаков.

    Напомним, 12 ноября выплаты «зеленым» инвесторам по указанию правительства были заблокированы и так и не поступили в полном объеме на счета компаний зеленой энергетики.

    Средства были выплачены всем юридическим лицам за исключением компаний группы ДТЭК, который руководство ГП и госбанка в ручном режиме удалили из платежных поручений.

    Компания «ДТЭК ВИЭ» призвала немедленно расследовать факты махинаций с выплатой целевых облигаций и привлечь к ответственности руководство Ощадбанка и ГП «Гарантированный покупатель».

    Котировки еврооблигаций украинского правительства отреагировали обвалом на действия правительства по блокированию выплат.

    Теги: альтернативные источники энергии компания ДТЭК
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    Выборочная выплата «зеленым» инвесторам имеет политический контекст – Renaissance Capital