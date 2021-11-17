Попытка власти давить на ДТЭК невыплатой еврооблигаций будет иметь плохие последствия для экономики – Concorde Capital

«Если Зеленский решил использовать отсрочку выплаты Ахметову как инструмент давления, это не выглядит разумным шагом» – Concorde Capital

Решение власти давить на бизнесмена Рината Ахметова путем задержки выплаты целевых «еврооблигацией» только его компаниям, является необдуманным решением и будет иметь негативные последствия для Украины на внешних финансовых рынках.

Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Concorde Capital.

«Если Зеленский действительно решил использовать отсрочку выплаты ГарПока Ахметову как инструмент давления на него, это не выглядит разумным шагом. Большинство других затронутых «зеленых» производителей являются международными инвесторами, в то время как среди покупателей недавних «зеленых» еврооблигаций есть ЕБРР. Дискриминация некоторых зеленых производителей не допускается», – говориться в отчете инвесткомпании.

В отчете отмечается, что статус облигаций «Укрэнерго» как «зеленых» и «устойчивых» может быть поставлен под сомнение подобными действиями правительства.

Ранее инвесткомпания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых «зеленых» еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средство целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.