Законопроєкт про тимчасові адміністрації в енергокомпанії несе серйозні ризики – експерт

Це «недоробло», яке ми бачимо, це узгоджена позиція всіх органів? Якщо узгоджена, то мені гірко це констатувати, – Рябцев

Законопроєкт Міністерства енергетики про введення тимчасових адміністрацій в енергетичних компаніях має низку серйозних порушень і несе серйозні ризики.

Про це заявив директор спеціальних програм НТЦ «Психея», експерт з енергетики Геннадій Рябцев під час виступу на круглому столі Energy Freedom.

«Чи це «недоробло», яке ми бачимо, це узгоджена позиція всіх органів? Якщо узгоджена, то мені гірко це констатувати. Тоді у нас ніхто не розуміє як здійснюється держуправління. Бо у нас Кабмін не може надавати доручення АМКУ», – підкреслив Рябцев.

Енергоексперт розкритикував законопроєкт через порушення при його створенні та неможливість законно його реалізувати на практиці.

На його думку, Міненерго не мало розробляти такий законопроект, адже контроль надійності роботи енергокомпаній покладений на НКРЕКП, Фонд держмайна, Антимонопольний комітет та РНБО.

Також Рябцев підкреслив, що сам документ має ряд серйозних недоліків: не визначено, хто може ставати тимчасовим управлінцем, не зрозуміло за яких умов будуть вводити тимчасові адміністрації.

Він зазначає, що немає чіткого пояснення, що означає «пошкодження електроустановок сторонніми особами». Адже за логікою законопроекта, якщо хтось сторонній пошкодить підстанцію чи трансформатор, то це може стати підставою для введення тимчасової адміністрації в компанії.

Нагадаємо, експерт центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що законопроект про тимчасові адміністрації в енергокомпаніях створює корупційні ризики.