Скандальні заяви Богдана та оподаткування гіг-спеціалістів. 14 грудня за хвилину

Рада прийняла закон, який запроваджує оподаткування в ІТ-галузі, нардепи спростили надання громадянства іноземцям, які захищають територіальну цілісність України

Податки в ІТ-галузі: Рада прийняла закон про «Дія City»

Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт №5376 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», який регулює податкові умови спеціального правового режиму «Дія City».

Закон запроваджує спеціальний режим оподаткування підприємств-резидентів «Дія City» і доходів їхніх працівників, зокрема гіг-спеціалістів.

«Ти офігієш». Ексглава Офісу президента пояснив причину звільнення Авакова

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Богдан заявив в інтерв'ю Дмитрові Гордону, що звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова було пов'язане з народним депутатом від «Слуги народу» Євгенієм Брагарем.

Говорячи про звільнення Авакова, Богдан спочатку попросив Гордона висловитись, чому, на його думку, міністра попросили піти у відставку.

Зеленський, який обіцяв «піти», якщо порушить закон, вже сім разів програв у суді

Верховний суд задовольнив сім позовів до президента Володимира Зеленського, встановивши порушення закону з боку глави держави. У двох випадках рішення вже є остаточним, в інших Велика палата Верховного суду розглядає апеляцію з боку Зеленського.

Нардепи спростили надання громадянства іноземним захисникам України

Верховна Рада спростила процедуру надання громадянства іноземцям, які захищають територіальну цілісність України. Ухвалення відповідного законопроєкту №5630 у другому читанні та в цілому підтримали 285 народних депутатів.

Документ спрощує порядок набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України та беруть безпосередню участь у заходах щодо гарантування національної безпеки та оборони України, стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

Апеляційний суд скасував скандальне рішення на користь Коломойського

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким було задоволено позов кіпрської компанії Triantal Investments та скасовано рішення Національного банку про визначення пов’язаних із Приватбанком осіб.

Суд закрив провадження в цій справі.

Секретар РНБО сказав, коли почнеться нова хвиля Covid-19

З 15-20 лютого 2021 року в Україні може бути нова хвиля зростання захворюваності на Covid-19. Такий прогноз озвучив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

«Можемо спрогнозувати, що з 15-20 лютого можемо мати початок наступної хвилі. Для того, щоб її не було, людям треба вакцинуватися», – зазначив він.

Водночас Данілов підкреслив, що у разі вакцинації для 75-85% населення країни перебіг захворювання буде значно легшим, «можемо навіть не помітити» росту захворюваності.