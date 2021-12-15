Економіст назвав зацікавлених у блокуванні приватизації ОГХК

Останній аукціон із продажу ОГХК був призначений на 29 жовтня, але його перенесли на 20 грудня

На думку економічного експерта Бориса Кушнірука, проведенню конкурсу по приватизації Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) чиниться опір з боку «кураторів», наближених до найвищого керівництва держави.

«Серед нинішніх можновладців також є ті, хто не зацікавлений у приватизації ОГХК. Хоча б тому, що для них всі наші держпідприємства виступають в якості «дійних корів».

На жаль, мої побоювання виявились небезпідставними. Спочатку аукціон, призначений на 31 серпня, скасували, оголосивши, що його проведуть за два місяці. Потім ще раз перенесли, призначивши на 20 грудня. Так, у кожного з цих рішень були своє обґрунтування. Але якщо проведення аукціону знову скасують, тоді стає очевидним, що головна причина – приватизація цього підприємства не відповідає вузькокорисливим інтересам влади», – написав Кушнірук в своєму блозі на Liga.net.

Економіст припускає, що частина з цих грошей спрямовується на тіньові гонорари для народних депутатів.

«Не секрет, що держпідприємства та наше «Велике будівництво», яке у політикумі та експертному середовищі небезпідставно називають «Великим крадівництвом», є джерелом отримання колосальної корупційної ренти «кураторами» з числа осіб наближених до керівництва держави. …Крім того, «доїння» держпідприємств є джерелом грошей для «зарплат у конвертах» депутатам та високопосадовцям. Зрозуміло, якщо держкомпанії приватизувати, то влада не зможе їх так використати. Випускати з-під свого контролю ОГКХ влада не хоче ще й тому, що корупційні доходи від «Великого будівництва», головної годівниці влади, можуть скоротитися», – вказує Кушнірук.

Об’єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК) займається розробкою титано-цирконієвих родовищ і виробництвом рутилового, ільменітового та цирконового концентратів, а також наданням послуг зі збагачення концентратів.

Приватизацію ОГХК кілька разів переносили у 2017 році та 2018 році. У лютому 2019 року компанію включили до списку великої приватизації на 2019 рік. З жовтня 2019 року ОГХК перебуває в управлінні Фонду держмайна. Продаж ОГХК планували на травень 2020-го, але відклали разом із призупиненням великої приватизації у березні 2020-го через пандемію COVID-19. Наприкінці червня 201 року Кабмін затвердив дату аукціону із приватизації ОГХК на 31 серпня, його також перенесли. Останній аукціон із продажу ОГХК був призначений на 29 жовтня, але перенесений на 20 грудня.