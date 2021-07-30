Нацбанк прогнозує стрімке підвищення цін на електроенергію

Зростання цін на електроенергію для населення триватиме кілька років поспіль

Національний банк прогнозує підвищення цін на електроенергію для населення у третьому кварталі 2021 року. Водночас у 2022-2023 роках зростання вартості електроенергії за темпами стане одним із найвищих серед компонентів інфляції.

«Очікується, що в третьому кварталі 2021 року зростуть ціни на електроенергію для населення з диференційованими тарифами залежно від обсягів споживання. Таке підвищення додасть 0.3 в. п. внеску до індексу споживчих цін», – йдеться в інфляційному звіті НБУ.

У НБУ переконані, що динаміка зростання триватиме: «У 2022-2023 роках темпи зростання цін на електроенергію також будуть одними з найвищих серед компонентів інфляції через приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів».

Також у Нацбанку прогнозують, що за підсумками 2021 року середньозважена ціна газу буде близькою до поточної «завдяки впровадженню річних тарифних планів для населення».

«Інші житлово-комунальні послуги більше платитимемо під впливом збільшення заробітних плат працівникам та інших виробничих витрат», – резюмували у звіті.

«Проте, тарифи на опалення та ГВП підвищаться, оскільки вони не коригувались у 2020 році. Інші житлово-комунальні послуги також подорожчають під впливом збільшення заробітних плат працівникам та інших виробничих витрат», – додали у відомстві.

У матеріалі також вказується, що підвищення ставок акцизів на тютюнову продукцію призведе до її подорожчання на 16-17% щороку, а ціни на паливо в поточному році зростуть майже на 20% «через подорожчання нафти».

«Це суттєво вплине на загальну інфляцію, оскільки позначиться на собівартості інших споживчих товарів, зокрема через транспортні затрати. У 2022–2023 роках очікувана корекція світових цін на нафту в умовах помірної волатильності обмінного курсу призведе до уповільнення темпів зростання паливної складової інфляції нижче 5%», – йдеться у прогнозі.

Напередодні президент Зеленський заявив, що на засідання РНБО буде винесено питання тарифів на електроенергію для населення, зокрема, ціни можуть знизити для вразливих категорій.

Наразі Кабінет міністрів продовжив до 31 серпня дію постанови про покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. До початку осені ціна на електроенергію для населення залишатиметься на рівні 1,68 гривні за кВт/год.