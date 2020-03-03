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    Думки вголос

    Відставка уряду: в Зеленського є два поганих варіанти

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Відставка уряду: в Зеленського є два поганих варіанти

    Президенту варто готуватися до нових проблем

    Мовою оригіналу

    Владимир Александрович Зеленский выяснил для себя, что руководить государством намного сложнее, чем это было в сериале и столкнувшись с жестокой реальностью понял, что не готов ко всему этому. Понял, но правильные выводы не сделал. К моему сожалению, Зеленский так и остался человеком, который хочет добиться результата и получить овации от благодарного зрителя. Но в политике так бывает крайне редко. И точно не в нашей ситуации. А еще надо решать проблемы и выводить Украину из кризисов. Вместо этого у Зеленского и его окружения получается создавать проблемы и заводить Украину в кризисы. Выяснилось, что войну нельзя закончить просто перестав стрелять, МВФ нельзя послать в жо, как это было сделано в сериале, а друзья Зеленского, хоть и близкие ему люди, но абсолютно не умеют и не могут управлять государством. И к тому же олигархи очень успешно подсовывали Зеленскому своих людей, а он их назначал. И берет всю ответственность за назначение на себя.

    Красиво начавшаяся сказка о Золушке из Кривого Рога столкнулась с реальностью и погребла под руинами Зеленского, его окружение и весь тот #моносброд, который он под своим флагом завел в парламент. Рейтинг сыпется, недовольство растет, контроль упущен, а массовых оваций так и нет. Более того, негатив, который постоянно сыпется в адрес Зеленского и всех, кого он привел во власть, уже откровенно раздражает и злит президента. Не добавляет радости и борьба друг с другом внутри его команды. И особенно загоняет Зеленского в тоску то, что люди, которые еще вчера искали любую работу или были свадебными фотографами, попав в парламент под флагом «Слуги народа» вместо благодарности стали обваливать рейтинг президента своими действиями и заявлениями. Богдан Яременко, который заказывал проституток сидя на заседании ВР, Евгений Брагар, который порекомендовал пенсионерам продавать своих собак, чтобы заплатить за коммуналку, Лиза Богуцкая, с ее талантом писать феноменальный бред на любую тему, Арахамия, который врет, как дышит, а дышит часто, но еще чаще говорит вещи, за которые потом регулярно извиняется и оправдывается, насильник Иванисов, толпа рускомирцев и многие другие «слуги» обрушили рейтинг доверия к ВР и рейтинг самого президента. Вместо того, чтобы быть его командой в ВР, как думал о них Зеленский, они быстро поделились на группы со своими лидерами и хотелками, без удовлетворения которых не дают голосов за законопроекты того же Зеленского.

    Особой проблемой для Зеленского стал Кабмин, который он сформировал вместе с Андреем Богданом и за который проголосовала послушная тогда еще фракция «Слуга народа». Кабмин оказался не эффективным, премьер Гончарук послушным, но не компетентным, а плёнки с прослушкой, которые слили в прессу показали, что вместо уважения к Зеленскому в Кабмине звучат голоса о пустоте в голове президента. И при всем этом весь негатив за действия Кабмина ложится на Зеленского. Ведь именно он его отбирал. Значит оваций Зеленскому не будет. А вот негатив в адрес президента идет. Это и есть бремя моновласти, о котором более опытные люди предупреждали Зеленского. Но тот тогда отмахивался и хотел своего триумфа. Триумф он получил. Сначала на президентских выборах, а потом на выборах в ВР. Но победа оказалась пировой и выхода из ситуации пока не видно.

    Зеленский решил поменять Кабмин. Это было бы логично, если бы он взял в Кабмин людей с опытом и знаниями, но порядочных. Людей, которые знают, что делать, понимающих как работает государство, умеющих достигать результата и могущих вывести страну из перманентного кризиса имени Зеленского. Но тут у Владимира Александровича большая проблема. В свое время он залихватски откинул все предложения о помощи или проигнорировал их. Теперь эти люди сами к нему не придут, а просить их о помощи Зеленскому пока не позволяет криворожская пацанячесть, от которой он так и не избавился.

    И сегодня у него два варианта выбора. При первом варианте Зеленскому приходится смотреть в сторону людей, у которых есть опыт и понимание, но они точно не будут с ним партнерами. Это люди времен Кучмы и Януковича, которые готовы «подставить плечо» президенту и сесть на потоки, на которых они сидели ранее. Да, они умеют управлять государством в своих интересах. И они точно не готовы слушать Зеленского. Более того, они с удовольствием отдадут президенту его законное право ездить на международные встречи, жать руку и фоткаться с лидерами других стран, вручать букеты и перерезать ленточки. Кстати, это то, что реально Зеленскому нравится. Но они будут управлять государством. Полностью. Тогда акцент во власти сместится на премьер-министра и он будет реально руководить Украиной. Второй вариант - это перезагрузка Кабмина в стиле людей, как Гончарук и Малюська, которые не было ранее во власти и чьим главным достоинством будет новое лицо и неизвестность, но которые абсолютно не эффективны. В общем, ситуация патовая. Кого бы не выбрал Зеленский - все равно ответственность будет на нем. И ждать аплодисментов ему не стоит. Зато стоит готовиться к новым проблемам и к поиску их решения. Хотя, я бы на его месте все же формировал Кабмин из компетентных и не запятнанных. Но я не президент, а он пока на такое не способен.

    В ближайшее время мы узнаем, что выбрал Зеленский и как будет развиваться ситуация с Кабмином в Украине, но ничего хорошего ждать не приходится, если вместо компетентности и эффективности на Банковой больше всего ценят личное знакомство и личную преданность. Это значит, что если ситуация не изменится, то скоро будет еще более глубокий кризис, к которому ни Зеленский, ни его окружение не готовы. Так же заметны нарастающее недовольство избирателей, отсутствие контроля в регионах и комфортная жизнь олигархов. Государство разбалансированно и большинство институций не работают. Да и война с Россией никуда не делась. В общем, повода для нового триумфа у Зеленского не предвидится. А вот проблемы уже на горизонте. И начало вспышки эпидемии коронавируса в Украины будет одним из таких кризисов. Вот только я не уверен, что «узеленского» к нему готовы. А значит новый Кабмин сразу должен будет доказывать и показывать, готов он к такому или нет. И очень хочется, чтоб у них уже был бы готовый план действий. А иначе остается надеяться на чудо. Но чудес, как известно, не бывает.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Кабмін МВФ Володимир Зеленський Олексій Гончарук
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