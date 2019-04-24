Російський журналіст Сергій Єрженков: Українські дебати росіяни дивилися краще, ніж пряму лінію з Путіним

«Блазень стає королем. Для всіх історія Зеленського – трішки голлівудська»

Перемога комедійного артиста на президентських виборах пробудила інтерес світу до України. До Києва і Кривого Рогу, батьківщини Володимира Зеленського, приїздять десятки журналістів, аби глибше пізнати людину, яка досі не мала стосунку до політики. Та більше всіх українськими виборами переймалися у Росії. Сподівання на те, що нова українська влада буде лояльнішою до злочинів Кремля надихали пропагандистські телеканали: щоденні ток-шоу присвячувались лише нашим виборам, а у фіналі кампанії російські канали навіть наживо транслювали дебати на київському стадіоні.

Журналіст російськомовного незалежного сайту «Медуза», який базується у Ризі, Сергій Єрженков провів у Кривому Розі і Києві кілька дні. Він знімає документальний фільм про Володимира Зеленського, який свого часу працював у Росії.

Українська тематика для Сергія не чужа. П’ять років він пропрацював на російському телеканалі «Дождь», зняв низку резонансних репортажів про конфлікти. За це його разом з колегою затримала окупаційна влада, а потім видворила із забороною в’їзду до окупованих територій назавжди. Про це Сергій розповідав два роки тому в інтерв’ю «Главкому».

Цього разу «Главком» зустрівся з російським журналістом за декілька годин до його вильоту з Києва. В інтерв’ю Єрженков розповів про те, як сприймають росіяни Порошенка і Зеленського, про конфлікт новообраного президента України з Олександром Масляковим. Сергій не приховує, що симпатизує Володимиру Зеленському, хоча зізнається, що більшість його друзів у Facebook - прихильники Порошенка.

Сергію, яке ваше загальне враження від українських виборів?

Дуже вразили. Якщо чесно, я не очікував, що Петро Олексійович, при всіх моїх питаннях до нього, визнає свою поразку, покаже себе достойно, не буде всіляко хапатися за владу. Це унікальний випадок на пострадянському просторі, коли демократичним шляхом відбувається зміна влади, адже ми звикли, що влада належить геронтократам, Назарбаєву, Лукашенку, Путіну, які постійно чіпляються за владу. До останнього думав, що буде якась провокація, що людей збиратимуть на Майдані для протестів.

Що стосується самих виборів, то це теж безпрецедентний випадок на пострадянському просторі, адже вони, наскільки я можу судити, пройшли чесно і прозоро. Я не можу сказати, що я довго перебував на виборчій дільниці, моніторив усю кампанію, але порушень сам не бачив. Ми зайшли з Олександром Пікаловим, колегою Володимира Зеленського, на територію школи №182 у Києві, де я спостерігав за голосуванням.

Ви приїхали в Україну знімати фільм про Володимира Зеленського. Про що буде стрічка, кому належить ідея, який бюджет?

Буде документальний, серйозний фільм. Я взагалі всі фільми знімаю виняткова сам, тобто є і режисером, і оператором в одній особі, автором своїх фільмів. Ми приїхали до України вдвох із Іллею Жигульовим (журналіст «Медузи»). Але завдання Іллі – писати тексти. Моя задача - знімати фільм. Те, що я знімаю і монтую сам, сильно здешевлює процес виробництва. Якщо порівнювати із фільмом, наприклад, Лойка, то мій вийде дешевшим. Порахуйте відрядження до Кривого Рогу, куди з Москви я їхав маршруткою 17 годин. Вартість квитка - 3500 рублів (приблизно 1600 грн). Додайте вартість проживання в готелі, переїзд у Київ. У мене є дрон, дві камери, все своє. Зняти фільм про Зеленського – наша спільна ідея, моя, нашого головного редактора і Іллі Жигульова, адже це одна з головних тем не тільки для України, чи Росії, але і у світі. До речі, не тільки я такий розумний. Як мені розповіли у штабі Зеленського, є журналісти з інших країн, які також знімають про нього фільми. Для всіх його історія трішки голлівудська: комік, актор стає президентом, блазень стає королем, людина нізвідки стає президентом. Коли я був у Кривому Розі, то був шостим журналістом, який прийшов до 95-ї гімназії, у якій Володимир Зеленський навчався. До мене там були китайські, японські, американські журналісти.

У фільмі, звісно ж, ітиметься про політику, але я не буду робити акцент винятково на ній. Мені цікаві кілька аспектів. По-перше, «95-й квартал» є дивовижним явищем. Ми знаємо, що всюди є якісь підліткові шкільні групи, які не проходять вогонь, воду і мідні труби, з часом розпадаються. А тут рідкісний випадок, коли всі його друзі залишилися з ним, за винятком Дениса Манжосова, який сидів з ним за однією партою, але з яким вони посварилися. «95-й квартал» з провінціального Кривого Рогу досягнув висот не тільки у Києві, а й в Москві. Взагалі на всьому пострадянському просторі це, мабуть, найуспішніший продакшн, який знімає фільми. Дивовижно те, що він уміє дружити, не зраджувати своїх. У нього є своя команда однодумців. Ось цей аспект мене цікавить. Відомо, що Кривий Ріг має не найкращу, я б навіть сказав, дурну славу в Україні. Я читав, що місто сприймається мало не як наркоманська столиця. І всі хлопці, кого я записував, говорили: ми могли стати наркоманами, алкоголіками, ким завгодно, просто не вижити у цьому місті. Цікаво ж, коли людина з низу підіймається на верхівку.

Це мені, наприклад, розповідав днями Олександр Пікалов, з яким Володимир Зеленський товаришує з п’ятого класу. Пікалова вигнали з 95-ї гімназії у дев’ятому класі за незадовільну поведінку.

Я також записував інтерв’ю з його вчителями, друзями, однокласниками в Кривому Розі. Потім мене цікавить конфлікт, який відбувся між ним і Олександром Масляковим. Адже в якийсь момент Олександр Васильович запропонував йому залишитися у КВК на посаді редактора і переїхати до Москви, а команду розпустити. Але Володимир не погодився. Це свідчить про відданість своїм людям, з якими він пройшов через все.



