Співачку MamaRika «закружило»: що з нею не так? 10 запитань до мовознавиці

Як тепер правильно писати «арт/ярмарок»?

«Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриці «Мовне питання» щотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії.

«Я його полюбила

Десь на дніпровських схилах

Голову закружило

Наче пʼяна від вина»

Щойно ви прочитали фрагмент із пісні «Полюбила» співачки MamaRika (в минулому – Еріка, вона ж Анастасія Середа, у дівоцтві – Кочетова).

Голову може хіба що закрутити. В одному з випусків (Мовне питання №44) ми розбирали слова «запаморочення» та «головокрутіння». Запаморочення (різке відчуття слабкості, близьке до непритомності, англ. dizziness) не дорівнює відчуттю обертання голови (англ. vertigo). В академічному словнику є навіть слова «головокрутний» і «головокрутно», але Анастасія вочевидь у словники не заглядає.

Ще трохи «шедеврів» із пісні:

«Ми тепер як птиці кружим». Варто було б «мов птахи кружляємо». А «птиця» в українській мові вживається переважно як збірний іменник (птаство) і здебільшого в сільському господарстві (мʼясо птиці, себто курки, індички, гуски, качки). Не дуже романтично.

«Я на репетиціях, а він хаботиться». В українському сленгу є тільки «хоботитись» (означає «суєтитись, рискати, не сидіти без діла»). Не «хаботитись».

«Він був простий такий мАлий». Помилковий наголос і не тільки він: в українській мові субстантивований прикметник «малий» не вживається. Правильно було б «він був простий такий хлопець».

У кліпі також зʼявляється чоловік, що говорить суржиком: «Я не поняв, шо у вас тут відбувається, а? Шо це за кастінг? Давід, закрий вуха». Виправляємо: поняв – зрозумів; а – га; кастінг – кастинг; Давід – Давид(е); закрий (вуха) – затули. (До «шо» не чіпляємось, бо це прийнятна українська розмовна форма.)

Цією вставкою у кліпі ніби виправдовують загальний низький лексичний рівень пісні (буцімто все там по приколу). Але ж навіть розмовний стиль можна зробити українським, а не запоребриковим. Час нашим співакам і співачкам нарешті замислитись, яку і чию культуру вони поширюють своєю творчістю.

• 1 •

Марина Козій: Пані Ольго, як ви ставитеся до слова «приміром» у значенні «наприклад»? Звідки воно взялось, якщо в українській мові немає слова «примір»?

Слушно. Це слово фіксується в академічному словнику як розмовне, тому, скажімо, в документах буде помилкою. А от «примір» – застаріле (те саме, що «приклад»): «[Феноген:] Тебе покарано для приміру, щоб другі бачили кару і боялись!» (І. Карпенко-Карий).

• 2 •

Ганна Щавель: Прочитала у фейсбуці в одного пана, що якщо в українській мові немає слова «понимати», то не може бути й слова «поняття», а замість нього треба казати «утямок». Що скажете з цього приводу?

Насправді у словнику Грінченка слово «поня́ти» і «понімати» є, але в інших значеннях. Ловити, хапати: «Поня́в ти мені зайця»; одружити/-ся: «Поняв собі багату жінку»; затопити: «Поня́ла вода всю землю»; охопити: «Поня́ли Бога жалощі до людей»; поняти віри – повірити: «Не поняв віри словам моїм». Але «поняття» у значеннях «форма мислення» чи «розуміння» там немає. Воно справді прийшло з російської. Проте слово «утямок» – це індивідуально-авторський неологізм Виталя Моргунюка. Воно не набуло поширення і вже навряд чи набуде. Я не бачу потреби викорчовувати усталене слово «поняття», хай би воно і прийшло з російської. Це гіперпуризм.

• 3 •

Олександр Милощук: Як правильно сказати українською «цю тему опошлили»?

Заялозили (Кримський, Ізюмов). Також мені ще подобається варіант Караванського: збаналізували.

• 4 •

Андрій Кубас: Це правда, що українською «мямлити» – це «мимрити»? Я не проти, але в росіян теж є «мымрить». То, може, й ми маємо ще якісь синоніми?

Звісно, маємо. У Грінченка – па́пляти. В Уманця і Спілки – хамели́ти, хама́ркати. У Кримського – м’я́тися, мни́хатися, ми́мрати, слебізува́ти, дзя́мдзяти(ся), мо́ндзяти(ся), мо́мсатися, ремига́ти. Така велика кількість зневажливих синонімів свідчить про те, що українці споконвіку висміюють вайлуватих та недорікуватих людей.

• 5 •

Оксана Гриценко: Пані Ольго підкажіть, як правильно. Офіційний лист адресований фізичній особі, але немає звернення до неї «шановна» і в кінці немає «з повагою». У тексті листа «Ваше звернення розглянуто» ми пишемо з великої літери згідно з параграфом 60 правопису?

Чинний правопис регламентує: «З великої букви пишемо займенники Ви, Ваш як форму ввічливості у звертанні до однієї конкретної особи в листах, офіційних документах тощо: "Повідомляємо Вам…", "Вітаємо Вас…", "у відповідь на Ваш запит…"» (§ 60). Тому справді, в офіційному листі доречно писати «Ваше» з великої.

• 6 •

Валентина Максименко: Вітаю! Цікавить питання: у правописі 2019 року і в останній версії-2026 по батькові є лише варіант Лукич. Луковича немає. Як Ви думаєте, це помилково пропустили чи прибрали геть його з ужитку?

Я перевірила у трьох правописах: 1929 року, 1993 року і в чинному. «Лукович» є тільки в Харківському: «Від таких імен, як Яків, Ілля, Лука, Сава, Хома, Микита, відповідні «по батькові» будуть: Якович (і Яковлевич), Ілльович (але Ленін – Ільїч), Лукович, Савович, Хомович, Микитович і т. ін., Яківна (і Яковлівна), Хомівна, Іллівна, Луківна, Савівна, Микитівна і т. ін.)». Як туди потрапив «Яковлевич» – хтозна, а от «Ілльович», на мою думку, природніше, ніж «Ілліч» (у сучасному правописі).

У правописі 1993 року «Луковича» вже немає: «Від таких імен, як Григорій, Ілля, Кузьма, Лука, Микола, Сава, Хома, Яків, відповідні імена по батькові будуть: Григорович, Григорівна; Ілліч, Іллівна; Кузьмич (і Кузьмович), Кузьмівна; Лукич, Луківна; Миколайович (і Миколович), Миколаївна (і Миколівна); Савич (і Савович), Савівна; Хомич (і Хомович), Хомівна; Якович, Яківна.

У правописі 2019 року (§ 32) теж немає «Луковича», але й переставлено місцями «Кузьмич (і Кузьмович)», «Савич (і Савович)», «Хомич (і Хомович)». Стало так: «…Ку́зьмович (і Кузьми́ч), Ку́зьмівна; Луки́ч, Лу́ківна; Миколáйович (і Микóлович), Миколáївна (і Микóлівна); Сáвович (і Сáвич), Сáвівна; Хóмович (і Хоми́ч), Хóмівна». Причина ліквідації форми «Лукович», на жаль, мені невідома. Але це точно свідома правка, бо якщо в чинній редакції правопису переставили місцями «Хомича» і «Хомовича» та подібні форми, значить, укладачі все перевіряли.

• 7 •

Анастасія Яцковська: За правописом виходить «артярмарок». Як бути? Дефіс? Апостроф? Дякую.

Не «попідолом» та «експрессекретаркою» самими. Раніше це писалося з дефісом, як і «арт-ярмарок». Зараз разом, а «артʼярмарок» – з апострофом за правилом написання складних слів, перша частина яких закінчується твердим приголосним: дит’ясла, Мін’юст.

• 8 •

Віталій Ющенко: Який фемінітив до «першопроходець»? Першопроходка?

Першопрохідниця. Як у парі «підприємець / підприємниця». Не «підприємка» і не «першопроходка» чи «першопрохідка». Слово «першопрохідниця» зафіксоване в СУМ-20. До речі, там є і маскулінатив «першопрохІдник» (поруч із «першопроходець»).

• 9 •

Олена Іванова: Прочитала в інтернеті думку, що у словосполуці «не є чимось» помилка. Треба «не є щось». Можете прокоментувати?

Єкання – польська риса, яку ми розбирали ще у 22 випуску «Мовного питання»: «У сучасній українській мові єкання можливе, але в міру. Наприклад, можна сказати аж трьома варіантами: «це не є чимось дивним» / «це не є щось дивне» / «це не щось дивне». Але українській мові притаманні варіанти без «є» і з називним відмінком, а не орудним». Якщо єкання – польська риса, то «чимось» замість «щось» – російська («не является чем-то»). Тому справді, «не є чимось» краще уникати.

• 10 •

Чи треба ставити кому до та після сполук «залежно / незалежно від» і «порівняно з»?

Факультативно. Професор Зеновій Терлак у своєму пунктуаційному довіднику про всі ці звороти пише, що відокремлення залежить від бажання автора інтонаційно виділити таку конструкцію у складі речення та логічно підсилити цей компонент у структурі висловлювання.

