Художник Бенксі намалював графіті на стіні зруйнованого будинку в Бородянці (фото)
На його роботі зображено гімнастку, яка виконує вправи на уламках будівлі
Відомий вуличний художник Бенксі створив нове графіті в селищі Бородянка в Київській області. Про це свідчить публікація в офіційному Instagram-акаунті від 11 листопада.
Бенксі зобразив графіті на стіні одного із практично повністю зруйнованих військами РФ багатоповерхових будинків.
На його роботі зображено гімнастку, яка виконує вправи на уламках будівлі, що впираються в непошкоджену російськими ударами стіну.
Також Бенксі залишив короткий підпис під трьома світлинами з малюнком: «Бородянка, Україна».
Нагадаємо, у Великій Британії власники будівлі в Лоустофті продали роботу вуличного художника Бенксі разом з частиною стіни будівлі, на якій вона була намальована. Це викликало обурення місцевих жителів.
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