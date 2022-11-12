Головна Київ Новини
search button user button menu button

Художник Бенксі намалював графіті на стіні зруйнованого будинку в Бородянці (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Художник Бенксі намалював графіті на стіні зруйнованого будинку в Бородянці (фото)
Бенксі створив графіті в пошкодженій російськими обстрілами Бородянці
фото: instagram.com/banksy

На його роботі зображено гімнастку, яка виконує вправи на уламках будівлі

Відомий вуличний художник Бенксі створив нове графіті в селищі Бородянка в Київській області. Про це свідчить публікація в офіційному Instagram-акаунті від 11 листопада.

Бенксі зобразив графіті на стіні одного із практично повністю зруйнованих військами РФ багатоповерхових будинків.

На його роботі зображено гімнастку, яка виконує вправи на уламках будівлі, що впираються в непошкоджену російськими ударами стіну.

Також Бенксі залишив короткий підпис під трьома світлинами з малюнком: «Бородянка, Україна».

3 фото
На весь екран
Бенксі (справжнє ім'я художника невідоме) – анонімний британський стріт-арт художник, який займається графіті з початку 1990-х років. Серед найпоширеніших припущень, що ним є швейцарський художник Метр де Кассон або його справжнє ім’я  – Роберт або Робін Бенкс. Завдяки таланту чоловіка та його гострій соціальній тематиці малюнків, Бенксі здобув популярність спершу в Англії, а потім і у всьому світі. Він досі зберігає анонімність та продовжує ховатися від поліції.

Нагадаємо, у Великій Британії власники будівлі в Лоустофті продали роботу вуличного художника Бенксі разом з частиною стіни будівлі, на якій вона була намальована. Це викликало обурення місцевих жителів.

 

Теги: Київщина художник Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Графіті на асфальті зображають загиблих людей із зав'язаними ззаду руками
У Росії з'явились графіті, що зображують масові вбивства жителів Бучі (фото)
6 травня, 08:13
Помер художник Дмитро Врубель
Помер автор культового графіті з поцілунком Брежнєва
15 серпня, 00:18
Фейк розповсюджують російські пропагандисти
«Підробка невисокої якості»: поляки спростували фейк про графіті зі Зеленським (фото)
6 листопада, 21:26

Новини

«Готуйтеся до землі». Кличко покепкував з рашистів після звільнення Херсона
«Готуйтеся до землі». Кличко покепкував з рашистів після звільнення Херсона
Київ повертається до погодинних графіків відключення світла
Київ повертається до погодинних графіків відключення світла
Ворог атакував енергооб’єкти: що сьогодні буде зі світлом у столиці
Ворог атакував енергооб’єкти: що сьогодні буде зі світлом у столиці
Влада однієї із областей заборонила використання гірлянд та світлових декорацій
Влада однієї із областей заборонила використання гірлянд та світлових декорацій
Контрабанда поштою: митники виявили скарби «чорних археологів» (фото)
Контрабанда поштою: митники виявили скарби «чорних археологів» (фото)
Київрада перейменувала ще понад десяток вулиць
Київрада перейменувала ще понад десяток вулиць

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Росія може використати проти України електромагнітну зброю – The Times
91K
Кремль пояснив, чому Путін не братиме участь у саміті G20
71K
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
35K
Рашисти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
30K
«Последний приказ был переодеваться в гражданку». Рашист розповів, що відбувається на Херсонщині
26K
Джордж Буш проведе публічну розмову з Володимиром Зеленським

Новини

П'ять хороших новин 11 листопада
Вчора, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
Вчора, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту