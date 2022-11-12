Художник Бенксі намалював графіті на стіні зруйнованого будинку в Бородянці (фото)

На його роботі зображено гімнастку, яка виконує вправи на уламках будівлі

Відомий вуличний художник Бенксі створив нове графіті в селищі Бородянка в Київській області. Про це свідчить публікація в офіційному Instagram-акаунті від 11 листопада.

Бенксі зобразив графіті на стіні одного із практично повністю зруйнованих військами РФ багатоповерхових будинків.

На його роботі зображено гімнастку, яка виконує вправи на уламках будівлі, що впираються в непошкоджену російськими ударами стіну.

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Також Бенксі залишив короткий підпис під трьома світлинами з малюнком: «Бородянка, Україна».

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Бенксі (справжнє ім'я художника невідоме) – анонімний британський стріт-арт художник, який займається графіті з початку 1990-х років. Серед найпоширеніших припущень, що ним є швейцарський художник Метр де Кассон або його справжнє ім’я – Роберт або Робін Бенкс. Завдяки таланту чоловіка та його гострій соціальній тематиці малюнків, Бенксі здобув популярність спершу в Англії, а потім і у всьому світі. Він досі зберігає анонімність та продовжує ховатися від поліції.

Нагадаємо, у Великій Британії власники будівлі в Лоустофті продали роботу вуличного художника Бенксі разом з частиною стіни будівлі, на якій вона була намальована. Це викликало обурення місцевих жителів.