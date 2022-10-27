Місто на Хмельниччині запустило процедуру перейменування вулиці Богуслаєва

Вулицю можуть перейменувати на Привокзальну

Волочиська міська рада може перейменувати вулицю Богуслаєва на Привокзальну вже 2 листопада

Вулиця Богуслаєва у місті на Хмельниччині вже незабаром може змінити свою назву. Про це повідомляє Волочиська міська рада на сторінці у Facebook.

«Відповідно до рішення Погоджувальної ради депутатських фракцій, питання про перейменування вулиці Богуслаєва, на вулицю Привокзальну буде винесено на найближче засідання сесії міської ради.

Також депутати розглянуть питання демонтажу інформаційних стендів (портретів) на вулиці Слави.

Засідання сесії планується на середу, 2 листопада. З проєктами рішень можна ознайомитися на сайті міської ради», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 жовтня, як ексклюзивно повідомили «Главкому» джерела у СБУ, директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики.

Згодом Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ», які підтверджують його співробітництво з ворогом.

У ЗМІ з'явилася інформація, що президент корпорації «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, якого підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору, має російське громадянство з 2000 року.

24 жовтня Шевченківський районний суд обрав міру запобіжного заходу для президента компанії «Мотор Січ» В'ячеславу Богуслаєву вигляді тримання під вартою.