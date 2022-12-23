Перейменування вулиць Одеси: влада ухвалила суперечливе рішення 

В Одесі поки не будуть називати вулиці на честь Героїв війни

У Одесі місцева влада вирішила поки не перейменовувати вулиці на честь Героїв, загиблих під час війни з Росією. Таке рішення ухвалили на черговому засіданні історико-топонімічної комісії, розповів член комісії, історик та краєзнавець Олександр Бабич, пише «УСІ Online».

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За його словами, комісія відмовила у перейменуванні вулиць на честь окремих прізвищ героїв, що загинули на цій війні, а також на честь військових частин.

«Ми розуміємо, що війна буде ще довго. Ми розуміємо, що кількість загиблих буде ще зростати і кожен з них заслуговує на свою частину нашої пам’яті. І визначити, хто в більшій чи меншій мірі проявив героїзм зможе тільки час. Якщо зараз ми почнемо на їх честь називати вулиці, то протягом наступного року в місті можуть з’явитися десятки, а може сотні таких назв», – пояснив Бабич.

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Втім, за його словами, в Одесі у майбутньому має з’явитися меморіал, на якому будуть імена всіх загиблих і назви всіх військових частин. Також комісія проголосувала за перейменування Олександрівського проспекту на Проспект Українських героїв.

Перейменовані будуть провулок 8 березня, вулиця Грибоєдова, Красносільська, Макаренко, Мічуріна, Чернишевського, Єлизаветинська. Вони отримають імена діячів української культури, політики, війська.

Водночас залишили назви на честь діячів російської культури: Ломоносова, Віри Інбер, Жуковського, Левітана, Блока, а також радянських полководців, які захищали або звільняли Одесу під час Другої світової війни: Бочарова, Черняховського, Петрова, Цветаєва, Вишневського, Недєліна.

Бабич розповів, що робота триває, адже перейменувати треба приблизно 200 вулиць і провулків. Наприклад, одних тільки вулиць Суворова виявилося 16. Втім, відзначив краєзнавець, члени комісії працюють конструктивно.

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«Мені подобається, що продовжується спокійна планомірна робота і ми утримуємося від «швидких рішень», – зазначив член комісії.

Нагадаємо, раніше в Одесі розгорівся скандал через пам'ятник Катерині ІІ. У результаті його демонтували.

Перед цим мер Одеси Геннадій Труханов виступив проти перейменування вулиці Пушкінської в місті.