19 грудня відбудеться засвічення головної ялинки країни: де дивитися трансляцію

Засвічення ялинки на Софійській площі можна буде дивитися онлайн

У суботу, 19 грудня, у День святого Миколая о 19:00 відбудеться святкове засвічення головної ялинки країни на Софійській площі.

Про це повідомила директорка Департаменту культури Київської міської держадміністрації Діана Попова.

«Ми з нетерпінням чекаємо тієї миті, коли поринемо в новорічну казкову атмосферу. І зробили все можливе, аби вона була безпечною. Звісно, на всіх новорічних локаціях буде контроль за дотриманням карантинних правил. Проте просимо й відвідувачів відповідально поставитись до встановлених вимог – тримати соціальну дистанцію та носити засоби безпеки!» – сказала вона.

Де можна буде побачити засвічення ялинки

Ті, хто не матиме можливості потрапити на засвічення новорічної красуні, зможуть зробити це онлайн:

Нагадаємо, що для уникнення скупчення людей цьогорічний новорічний маршрут простягається на 8 км та має 7 локацій: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідно-велосипедний міст, парк «Володимирська гірка», Алея художників, Андріївський узвіз та Контрактова площа.

Головна ялинка країни височітиме на Софійській площі, головна ялинка Києва – біля Арки дружби народів, а центральна ялинка Подолу стоятиме на Контрактовій площі.

Також святкування проходитиме без фестивалів, концертів, великих сцен, фуд-кортів, будуть лише сувеніри та гарячі напої. Натомість новорічний маршрут матиме безліч інших цікавинок: світлові артінсталяції, фотозони, атракціони, гірки, ковзанки тощо.

Як повідомлялося, 10 грудня ялинка на Софійській площі отримала святкове вбрання (фото). Верхівку ялинки у вигляді капелюха встановили раніше, з того часу у суспільстві відбувалися бурхливі обговорення цієї прикраси

Протестантські церкви звернулися до Кличка через появу «відьмацького капелюха» на головній ялинці України. Але капелюх мав символізувати казку і був орієнтований на дітей.

У вихідні з ялинки зняли капелюх.

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