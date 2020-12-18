Епіфаній пояснив, чому ПЦУ проти казкового капелюха на головній ялинці країни

Митрополит Епіфаній: Добре, що організатори відразу зрозуміли свою помилку і відреагували

Православна церква захищала традиції, коли виступила проти казкового капелюха на головній ялинці країни

Предстоятель Православної церкви України, митрополит київський Епіфаній заявив, що церква захищала традиції, виступаючи за зірку на ялинці на Софійській площі замість казкового капелюха. Про це Епіфаній заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Перед древньою Софією запалюють новорічну ялинку. І традиційно, що кожного року на верхівці розміщували зірку, яка символізує ніби Віфлеємську зірку. Світло миру, яке приходить у світ», – зауважив предстоятель.

За словами митрополита, в цьому році суспільство побачило інший символ, зовсім не традиційний символ.

«І ми як церква вже відреагували тоді, коли побачили, що у суспільстві назріли суперечки. І такі суперечки досить вагомі. І тому ми як церква змушені були висловити свою чітку позицію, що потрібно дотримуватися традицій, а якщо хтось бажає змінити ці традиції, то, будь ласка, напередодні треба було влаштувати якесь обговорення всенародне, чи хоча би на рівні міста Києва. Цього не було», – сказав митрополит Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ висловив задоволення тим, що «організатори відразу зрозуміли свою помилку і відреагували, змінили».

«І сьогодні ми будемо бачити, що ялинка буде засвічена, і на ялинці буде все ж таки традиційна зірка, яка символізує Віфлеємське світло», – наголосив Епіфаній.

Головну ялинку в Києві відкриють 19 грудня о 19:00. Після гострої критики проєкт Folk Ukraine, який виступає організатором цьогорічного святкового містечка, вирішив замінити капелюх, який раніше мав бути на верхівці ялинки, на традиційну зірку.