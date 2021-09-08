Київська влада буде звільняти за халатне ставлення до харчування школярів

Сьогодні понад 80% шкільних харчоблоків відповідають сучасним вимогам

Якщо харчування для школярів не буде забезпечено належним чином, відповідальних посадових осіб звільнятимуть. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Сьогодні понад 80% шкільних харчоблоків відповідають сучасним вимогам. Крім того, в столиці діє декілька систем харчування, а найкраще себе зарекомендував «мультіпрофіль», де школярі можуть обирати страву відповідно до своїх уподобань.

За його словами, найбільша частка фінансування зі столичного бюджету припадає саме на галузь освіти. За останні 7 років у Києві збільшили видатки на освіту в кілька разів, а зміни в системі харчування стали пріоритетом із 2019 року.

«Ми навчили комунальні та приватні підприємства якісно та смачно годувати дітей. Відсоток їжі, яка після сніданків відправляється у смітник, скоротився в багатьох навчальних закладах з 70-80 відсотків до 20-30. А для того, щоб уникнути маніпулятивних повідомлень про якість харчування, у шкільних вайбер-групах почали публікувати фото усіх сніданків. Так батьки отримали можливість практично в реальному часі дізнаватися, чим харчуються їхні діти. Це стало додатковим важелем впливу на постачальників сніданків та обідів у закладах освіти міста», – розповів Валентин Мондриївський.

Він зазначив, що деякі постачальники знову почали годувати школярів неякісно. І міська влада не погоджуватиметься з цим.

«Харчування дітей – це не тільки бізнес, це й соціальна складова! І ми не дозволимо ставитись до цієї справи безвідповідально. Якщо хтось вважає, що за 8 гривень (а саме така вартість сніданку за результатами тендеру в одному з районів столиці) дитина може отримати повноцінний гарячий смачний сніданок, то подивимося, яка кількість відходів у таких закладах. Певен, що тут викидають в сміття понад 90 відсотків їжі, до якої діти так і не торкалися. За таке ставлення до харчування і неефективне використання коштів певні особи мають понести відповідальність, аж до звільнення», – заявив Валентин Мондриївський.

У Департаменті освіти і науки Києва вже ініціювали проведення перевірок харчування у тих закладах освіти, звідки надходить найбільше нарікань.

Нагадаємо, в одній із гімназій Києва отруїлись 170 дітей. Спочатку школярам просто стало погано. Потім вже з’явилась діарея та блювання.

Також, народний депутат, голова Комітету з питань здоров’я нації, голова тимчасової робочої групи з питань реформування системи охорони здоров'я Михайло Радуцький розповів, як зміниться харчування у школах та садочках восени.