МОЗ оприлюднив правила роботи шкіл під час карантину

Після кожного уроку приміщення класу слід провітрювати не менш ніж 10 хвилин

Учням 1-4 класів дозволено ходити в приміщеннях без масок

Міністерство охорони затвердило правила навчання в школах під час «коронавірусного» карантину. Відповідальність за їхнє дотримання покладене на керівниках установ. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Вимоги до організації освітнього процесу містять наступні правила:

допуск до навчального закладу має відбуватися за заздалегідь розробленим графіком і маршрутом;

вхід і перебування у навчальному закладі сторонніх, включаючи батьків, дозволяється лише в засобах індивідуального захисту після перевірки температури й узгодження з керівництвом установи;

вхід до приміщення навчального закладу дозволений лише при використанні засобів індивідуального захисту, виключення зроблено для учнів 1-4 класів;

педагогам рекомендовано використовувати захисні щитки;

на всіх заходах навчального закладу мають бути місця для обробки рук дезінфектантами;

при виявленні коронавірусу в одного з учнів весь клас має піти на самоізоляцію;

після кожного уроку приміщення класу слід провітрювати не менш ніж 10 хвилин;

при виявленні в учня симптомів простудного захворювання він має одягнути маску та бути ізольований, після цього батьки та викладачі схвалюють рішення про звернення до лікаря.

До слова, МОЗ пропонує посилити карантин в Україні. Очікується, що посилення карантину буде вже з наступного понеділка.

Також МОЗ назвав головну умову для переходу шкіл на дистанційне навчання.

Зазначимо, що у соціальних мережах оприлюднили інформацію про те, що по всій території України школи переходять на дистанційне навчання. У Міністерстві освіти цей факт спростували. У МОН додали, що навіть за погіршення епідемситуації деякі школи зможуть працювати очно.

Тим часом головний санітарний лікар вважає, що Україні уникнути локдауну не вдасться. Але його очікувати можна не раніше листопада. Однак головний санітарний лікар наголосив, що для вакцинованих громадян планують ввести привілеї, зокрема це стосуватиметься відвідувань спортзалів.

Раніше влада Києва спростувала введення локдауну у вересні.

В Україні вчора, 7 вересня, виявили 2 772 нові випадки Covid-19. Також 1 411 пацієнтів одужали, а 60 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1 017 людей з підозрою чи підтвердженим діагнозом.