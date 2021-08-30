Вакцинація проти Covid-19 у Києві: щеплення отримали понад 17 тисяч людей

У Київській області протягом суботи вакцинували 6 499 мешканців

Усього у Києві проти коронавірусу щеплено понад 1,3 мільйона мешканців. Про це повідомляється у статистиці Covid-вакцинації за вихідні – 28 та 29 серпня.

28 серпня у Києві провели найбільшу кількість щеплень – 11 845 імунізованих, а за весь період вакцинальної кампанії – також найбільше вакцинованих у Києві – 1 318 066 осіб.

У Київській області протягом суботи вакцинували 6 499 мешканців.

В Україні проти Covid-19 28 серпня було щеплено 87 567 осіб. З них вакциновано першою дозою – 29 772 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 57 795 осіб.

29 серпня у Києві традиційно провели найбільшу кількість щеплень – 5 510 імунізованих, а за весь період вакцинальної кампанії – також у м. Києві – 1 323 576 вакцинованих. Завершили вакцинацію (отримали дві дози препарату) 567 504 киянина.

У Київській області за минулу добу вакцинували 2 651 мешканця. Всього на Київщині імунізували 579 939 мешканців, з них дві дози щеплення отримали 240 319 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 148 осіб. Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 224020 випадків захворювання на Covid-19.

Усього за минулу добу, 29 серпня, 41 477 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 13 320 людей, повністю імунізовані – 28 157 людей.