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Смог на Київщині: стало відомо, через що забруднилося повітря

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Смог на Київщині: стало відомо, через що забруднилося повітря
Наразі у Київській області відмічається імла – атмосферне явище
фото: Держагентство України з управління зоною відчуження

Київщину оточив смог, а жителі столиці та сусідніх районів скаржаться на запах гару

Пожежі в Чорнобилі не пов'язані зі смогом, який поширився на Київщині. Про це повідомило Держагентство України з управління зоною відчуження.

«Київщину оточив смог, а жителі столиці та сусідніх районів скаржаться на запах гару. Однак, це не пов'язано з осередками займання в Чорнобильській зоні відчуження, які були зафіксовані в прикордонних районах 24 серпня 2022 року супутниками NASA FIRMS», – мовиться в повідомленні.

У Державному агентстві України з управління зоною відчуження пояснили, що наразі на Київщині є імла – це атмосферне явище, яке полягає у погіршенні метеорологічної дальності видимості в нижньому шарі атмосфери через збільшення частинок пилу, диму та гарі.

Щодо пожеж у Чорнобилі пояснили:

  • станом на 28 серпня 2022 року в зоні відчуження залишається три осередки займання з чотирьох;
  • відкритого горіння не спостерігається, лише тління та задимлення у Денисовецькому, Паришівському та Котовському лісництвах.
Теги: Чорнобильська зона Київщина

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