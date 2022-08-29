Смог на Київщині: стало відомо, через що забруднилося повітря

Київщину оточив смог, а жителі столиці та сусідніх районів скаржаться на запах гару

Пожежі в Чорнобилі не пов'язані зі смогом, який поширився на Київщині. Про це повідомило Держагентство України з управління зоною відчуження.

«Київщину оточив смог, а жителі столиці та сусідніх районів скаржаться на запах гару. Однак, це не пов'язано з осередками займання в Чорнобильській зоні відчуження, які були зафіксовані в прикордонних районах 24 серпня 2022 року супутниками NASA FIRMS», – мовиться в повідомленні.

У Державному агентстві України з управління зоною відчуження пояснили, що наразі на Київщині є імла – це атмосферне явище, яке полягає у погіршенні метеорологічної дальності видимості в нижньому шарі атмосфери через збільшення частинок пилу, диму та гарі.

Щодо пожеж у Чорнобилі пояснили: