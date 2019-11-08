Афера «Еліта-Центр»: під будинки для ошуканих інвесторів виділять ділянки на Троєщині



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Близько 70 тисяч квадратних метрів потрібно для забезпечення житлом ошуканих інвесторів «Еліта-Центр»

Для остаточного забезпечення всіх 1263 ошуканих інвесторів «Еліта-Центр» необхідно близько 70 тисяч квадратних метрів житла. Хід реалізації проектів, спрямованих на забезпечення житлом постраждалих від афери, був обговорений із ініціативною групою потерпілих інвесторів на нараді за участю київського міського голови Віталія Кличка та заступника голови КМДА Вячеслава Непопа.

Мер наголошує на посиленому контролі, який мають здійснювати як постраждалі інвестори, такі і представники київської влади щодо виконання будівельних проектів в інтересах ошуканих.

Непоп підкреслює, що наради з інвесторами «Еліта-Центр» відтепер проходять у щотижневому режимі. Для будівництва житла для постраждалих необхідне виділення додаткових земельних ділянок у Києві. Зокрема, Київське інвестиційне агентство (КІА) опрацьовує для таких цілей документацію на три ділянки на вулиці Милославській (Троєщина): 3,66 га, 0,27 га та 0,62 га. Рішення про виділення ділянок має затвердити Київрада, після чого КІА зможе провести конкурс на пошук інвестора. Перемога у конкурсі надається тому інвестору, який за рахунок власного прибутку виділить найбільше житлової площі для «елітівців» у новому житловому будинку.

Учасники наради також домовилися активізувати роботи на тих ділянках, які раніше були виділені для будівництва житла «елітівцям».

На сьогодні проведено інвестиційні конкурси та укладено договори про будівництво житлових будинків із виділенням квартир для ошуканих інвесторів на вулиці Милославській, провулку Платонівському, на перетині вулиць Здолбунівської та Тепловозної, на розі вулиць Лук’янівської та Глибочицької, вулиці Оноре де Бальзака (вулиця Польова). В означених об’єктах заплановано передати потерпілим 183 квартири. При цьому будівництво на Здолбунівській (100 квартир) заблоковане через конфлікт із місцевими протестувальниками.

Раніше повідомлялося, що у Києві більшість проєктів будівництва житла для постраждалих від афери «Еліта-Центр» залишаються нереалізованими. Досі без житла 1263 ошуканих інвестори.

У період з вересня 2004 року до лютого 2006 року Олександр Шахов (Волконський) з метою заволодіння грошовими коштами громадян України організував та очолив організовану групу, до складу якої увійшли Терентьєв та інші особи, розробив план скоєння злочинів, придбав низку фіктивних підприємств, офіційно відведені Київською міською радою земельні ділянки для будівництва житлових будинків, і, ставши їх співзасновником, організував збір коштів від громадян під приводом інвестування в будівництво житлових будинків на земельних ділянках, розташованих у м. Києві. Однак отримані від 1693 громадян-інвесторів кошти в сумі понад 383 млн грн у будівництво так і не інвестували, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.