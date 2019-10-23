Афера «Еліта-Центр»: досі без житла понад 1,2 тис. ошуканих інвесторів



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Будівництво деяких житлових будинків із виділенням квартир для «елітівців» заблоковано

Столична влада буде щотижня проводити зустрічі з представниками постраждалих від афери «Еліта-Центр»

У Києві більшість проєктів будівництва житла для постраждалих від афери «Еліта-Центр» залишаються нереалізованими. Досі без житла 1263 ошуканих інвестора.

Про це йшлося під час наради заступника голови Київської міської держадміністрації Вячеслава Непопа із представниками постраждалих від афери «Еліта-Центр», повідомляє пресслужба КМДА.

На сьогодні проведено інвестиційні конкурси та укладено договори про будівництво житлових будинків із виділенням квартир для «елітівців» на вулиці Милославській, провулку Платонівському, на перетині вулиць Здолбунівської та Тепловозної, на розі вулиць Лук’янівської та Глибочицької, вулиці Оноре де Бальзака (вулиця Польова). В означених об’єктах заплановано передати потерпілим 183 квартири. При цьому будівництво на Здолбунівській (100 квартир) заблоковане через конфлікт із місцевими протестувальниками, і статус ділянки лишається відкритим.

Ще на десятьох ділянках, які були визначені для будівництва житла потерпілим, із різних причин неможливо реалізувати проекти.

«Я доручив провести інвентаризацію ділянок, які призначалися для будівництва житла «елітівцям», – зазначив Непоп. – Якщо не можна будувати – знайти альтернативу. Потрібен план дій і чітке його виконання. Також ми актуалізуємо інформацію щодо тих житлових будинках, які споруджуються, та проінформуємо потерпілих інвесторів про терміни завершення робіт. Минуло 13 років, а чимало людей досі не отримали обіцяного. Ми маємо активізувати роботу із забезпечення житлом постраждалих від афери. Це зобов’язання, які ми взяли на себе».

Непоп доручив проводити зустрічі з представниками постраждалих від афери «Еліта-Центр» щотижня.

У період з вересня 2004 року до лютого 2006 року Олександр Шахов (Волконський) з метою заволодіння грошовими коштами громадян України організував та очолив організовану групу, до складу якої увійшли Терентьєв та інші особи, розробив план скоєння злочинів, придбав низку фіктивних підприємств, офіційно відведені Київською міською радою земельні ділянки для будівництва житлових будинків, і, ставши їх співзасновником, організував збір коштів від громадян під приводом інвестування в будівництво житлових будинків на земельних ділянках, розташованих у м. Києві. Однак отримані від 1693 громадян-інвесторів кошти в сумі понад 383 млн грн у будівництво так і не інвестували, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.





