Афіша на вихідні: куди піти в Києві на містичний вікенд 31 жовтня – 1 листопада

31 жовтня та 1 листопада інтерактивний простір «Тіло людини» (5 тис. кв. м) перетвориться на локацію геловінських пригод

Цими вихідними, 31 жовтня – 1 листопада, Київ зануриться в атмосферу містики, фольклору та якісної музики. На киян та гостей столиці чекають геловінські дайв-концерти з гуцул-металом, класичні вечори у старовинній кірсі, симфонічні кінохіти та театральні вистави. Попри осінню негоду, це чудова нагода перезавантажитися, виплеснути емоції й підтримати українську культуру.

«Главком» зібрав найцікавіші заходи Києва на 31 жовтня – 1 листопада, які варто додати до свого плану на вихідні. Також у добірці – спеціальний анонс великої події на наступний тиждень.

Зміст

Концерти

Масштабний концерт проєкту «Мій Music Hall»

7 листопада у Національному палаці мистецтв «Україна» відбудеться новорічний концерт унікального проєкту «Мій Music Hall», створеного продюсеркою Оленою Мозговою. За словами продюсерки, на глядачів чекає нестандартна режисура, яскраві постановки, особлива атмосфера, сучасні хіти і легендарні композиції від топових артистів.

Зірковий склад артистів: Verka Serduchka, Ірина Білик, Zlata Ognevich, Melovin, Kazka, Віталій Козловський, Shumei, Анна Трінчер, Freedom Jazz та багато інших зірок.

Коли: 7 листопада, 17:00.

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Квитки на концерт «Мій Music Hall» поки ще доступні за посиланням.

Гуцул-метал у Києві: концерт гурту Karna до Геловіну

Засновники жанру «гуцул-метал» – гурт Karna – запрошують на масштабний геловінський концерт у столиці. Музиканти понад 25 років поєднують потужну рок-музику з карпатськими мотивами.

На гостей чекає світлове шоу, спеціальні відеопроекції, секретні гості та спільне виконання головних хітів («Це має значення», «Мама Галичина», «Добрий вечір», «Високий перевал»). Також за традицією тисячі фанатів закрутяться у велетенському карпатському танці-колі (аркані). Подія благодійна – зібрані кошти спрямують на підтримку ЗСУ.

Коли: 31 жовтня, 19:00.

Місце проведення: Stereo Plaza (Стереоплаза), пр-т Валерія Лобановського, 119.

Особливий геловінський концерт гурту Zwyntar

1 листопада, у День усіх святих, гурт Zwyntar збирає прихильників на велике геловінське дійство. Цього разу традиційна зустріч шанувальників українського дарк-фольку переміститься на сцену Stereo Plaza. На гостей чекають улюблені композиції, видовищні декорації та атмосфера українських легенд про відьом, примар та нічниць.

Глядачів закликають приходити на захід у найнеочікуваніших образах, перевтілюватися у героїв стародавніх легенд або ж приходити без масок, адже саме цього вечора кожен зможе стати частиною містерії.

Коли: 1 листопада, 19:30.

Місце проведення: Stereo Plaza (Стереоплаза), пр-т Валерія Лобановського, 119.

Виставки

Геловін у просторі «Тіло людини»

31 жовтня та 1 листопада інтерактивний простір «Тіло людини» (5 тис. кв. м) перетвориться на локацію геловінських пригод. На гостей чекають тематичні декорації, фотозони, мініквест із подарунками, а також знайомство з гігантськими 3D-моделями органів – триметровим пульсуючим серцем, легенями, що «дихають», та тунелем стравоходу. Експозицію озвучили зірки українського шоубізнесу, серед яких Маша Єфросиніна, Оля Полякова та Павло Зібров.

Коли: 31 жовтня та 1 листопада.

Місце проведення: Львівська площа, 8А.

Бонус: усім відвідувачам у костюмах – знижка 10% на вхід.

Виставка Євгенія Щукіна «Театр мінливих значень»

Національний музей «Київська картинна галерея» запрошує відвідати персональну виставку українського художника Євгенія Щукіна. Автор переосмислює класичні біблійні та міфологічні сюжети через призму сучасності й українського досвіду війни, де звичні символи набувають нового значення.

Роботи Євгенія Щукіна вирізняються особливою пластикою тіл, рельєфними мазками й глибиною емоцій – від ніжності до тривоги та пам'яті про втрати.

Коли: жовтень – листопад, з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вулиця Терещенківська, 9.

Виставка Анатолія Криволапа «Світло і колір»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує персональну виставку класика сучасного українського мистецтва, лауреата Шевченківської премії Анатолія Криволапа. Цей проєкт підсумовує світоглядні й живописні пошуки автора за останні 25 років і завершує цикл його ювілейних виставок.

В експозиції представлено пейзажі, що досліджують зміну світла та кольору протягом добового циклу – від сонячного дня до містичної ночі. Через мінімалізм і насичені колірні площини художник створює монументальні метафори природи, де більшість робіт експонується вперше.

Виставковий простір доповнено мультимедійними матеріалами та спеціально розробленим освітленням, яке підкреслює взаємодію барв.

Коли: 16 вересня – 7 грудня 2026 року.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка «Дмитро Нагурний. Віддзеркалення»

До 80-річчя від дня народження Дмитра Нагурного відкрили виставку в галереї «Ню Арт». Ретроспектива охоплює понад 50 років творчості живописця, графіка та монументаліста – від ранніх студентських робіт 1960-х до пізніх творів 2010-х.

Експозиція демонструє різноманіття технік і жанрів митця. Серед них – олійний і акриловий живопис, енкаустика й темпера, графічні начерки кульковою ручкою та тушшю, фотоколажі та плакатна графіка. Є, зокрема, роботи, які осмислюють Чорнобильську катастрофу, київські та мандрівні пейзажі, сакральні й міфологічні образи тощо.

Ця виставка дає змогу побачити повну палітру художньої спадщини майстра, чий творчий пошук єднав класичні традиції, авангард і глибоке філософське осмислення буття, – говорять у галереї.

Коли: з 9 жовтня до 14 листопада.

Місце проведення: Галерея «Ню Арт», вул. Михайла Грушевського, 28/2.

Музичні та літературні вечори

Презентація книги Олексія Анулі Jingle BellZ

У межах спільного спецпроєкту Stretovych Agency та Молодого театру відбудеться презентація документального щоденника воїна ЗСУ Олексія Анулі, який пережив майже 10 місяців російського полону. Його книга – це відверте свідчення про воєнні злочини Росії, яке вже стало документом у міжнародних судах у Гаазі та Страсбурзі.

На відвідувачів чекає ексклюзивна розмова з автором про доказову базу для міжнародних трибуналів, виступи на міжнародних майданчиках (ООН, Давос), адвокацію інтересів України та читання фрагментів щоденника. Частину коштів від події спрямують на потреби ЗСУ.

Коли: 31 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Bach & Bach: вечір класики у Кірсі Святої Катерини

Національний камерний ансамбль «Київські солісти» запрошує на концерт у вишуканій акустичній залі старовинної Кірхи Святої Катерини. У програмі – еволюція барокової музики від величного Йоганна Себастьяна Баха до пристрасного раннього класицизму його сина Карла Філіпа Емануеля.

Слухачі почують Симфонію сі мінор К.Ф.Е. Баха, один із найвідоміших скрипкових концертів Й.С. Баха (ля мінор), а також рідкісний та витончений дует двох клавесинів (Концерт до мінор). Завершить вечір знаменита Оркестрова сюїта № 3 із легендарною «Арією на струні Соль».

Виконавці: Національний камерний ансамбль «Київські солісти».

Коли: 31 жовтня, 15:00.

Місце проведення: Кірха Святої Катерини, вул. Лютеранська, 22.

Симфонічне шоу Hans Zimmer Symphony

У Жовтневому палаці (МЦКМ) відбудеться масштабне симфонічне шоу, присвячене ретроспективі творчості одного з найвидатніших кінокомпозиторів сучасності – Ганса Циммера.

Культові та улюблені саундтреки до фільмів «Гладіатор», «Дюна», «Початок», «Король Лев» та багатьох інших оживуть у потужному живому виконанні. За музичний настрій та епічну енергію вечора відповідає Bigshow Orchestra під орудою диригента Романа Мачишина. Музиканти віртуозно поєднують звучання класичних інструментів, драйвову енергетику рок-бенду, багатоголосся хору та сольні вокальні партії.

Коли: 1 листопада, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Театри

Вистава «Білка, яка прожила 100 років»

Театр «Золоті ворота» запрошує на зворушливу, сентиментальну та веселу виставу режисера Стаса Жиркова. Це історія тривалістю в ціле століття про прийняття, любов та цінність кожного людського життя – незалежно від його масштабу.

Головна героїня говоритиме з глядачами зі сцени голосом неповторної Віталіни Біблів, гарантуючи фірмовий гумор, щирість та глибоку атмосферу.

Коли: 31 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Бродвейський мюзикл «Сімейка Адамс» у Театрі оперети

Національна оперета України запрошує на дотепний та витончений бродвейський мюзикл про найвідомішу містичну родину світу. Над київською постановкою працювала досвідчена литовська команда (режисер Кетуракіс Стасіс, художник Ґінтарас Макаревічюс, балетмейстер Багдонас Дайнюс).

Це історія про те, чи може любов здолати відмінності між людьми, подана через призму фірмового чорного гумору, яскравих вокальних номерів та сучасних декорацій.

Коли: 31 жовтня, 17:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.