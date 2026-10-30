Головна Київ Новини
search button user button menu button

Афіша на вихідні: куди піти в Києві на містичний вікенд 31 жовтня – 1 листопада

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Афіша на вихідні: куди піти в Києві на містичний вікенд 31 жовтня – 1 листопада
У Києві заплановані різноманітні культурні події
колаж: glavcom.ua

31 жовтня та 1 листопада інтерактивний простір «Тіло людини» (5 тис. кв. м) перетвориться на локацію геловінських пригод

Цими вихідними, 31 жовтня – 1 листопада, Київ зануриться в атмосферу містики, фольклору та якісної музики. На киян та гостей столиці чекають геловінські дайв-концерти з гуцул-металом, класичні вечори у старовинній кірсі, симфонічні кінохіти та театральні вистави. Попри осінню негоду, це чудова нагода перезавантажитися, виплеснути емоції й підтримати українську культуру.

«Главком» зібрав найцікавіші заходи Києва на 31 жовтня – 1 листопада, які варто додати до свого плану на вихідні. Також у добірці – спеціальний анонс великої події на наступний тиждень.

Зміст

Концерти 

Масштабний концерт проєкту «Мій Music Hall»

Афіша на вихідні: куди піти в Києві на містичний вікенд 31 жовтня – 1 листопада фото 1

7 листопада у Національному палаці мистецтв «Україна» відбудеться новорічний концерт унікального проєкту «Мій Music Hall», створеного продюсеркою Оленою Мозговою. За словами продюсерки, на глядачів чекає нестандартна режисура, яскраві постановки, особлива атмосфера, сучасні хіти і легендарні композиції від топових артистів.

Зірковий склад артистів: Verka Serduchka, Ірина Білик, Zlata Ognevich, Melovin, Kazka, Віталій Козловський, Shumei, Анна Трінчер, Freedom Jazz та багато інших зірок.

Коли: 7 листопада, 17:00.

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Квитки на концерт «Мій Music Hall» поки ще доступні за посиланням.

Гуцул-метал у Києві: концерт гурту Karna до Геловіну

Афіша на вихідні: куди піти в Києві на містичний вікенд 31 жовтня – 1 листопада фото 2

Засновники жанру «гуцул-метал» – гурт Karna – запрошують на масштабний геловінський концерт у столиці. Музиканти понад 25 років поєднують потужну рок-музику з карпатськими мотивами.

На гостей чекає світлове шоу, спеціальні відеопроекції, секретні гості та спільне виконання головних хітів («Це має значення», «Мама Галичина», «Добрий вечір», «Високий перевал»). Також за традицією тисячі фанатів закрутяться у велетенському карпатському танці-колі (аркані). Подія благодійна – зібрані кошти спрямують на підтримку ЗСУ.

Коли: 31 жовтня, 19:00.

Місце проведення: Stereo Plaza (Стереоплаза), пр-т Валерія Лобановського, 119.

Особливий геловінський концерт гурту Zwyntar

Афіша на вихідні: куди піти в Києві на містичний вікенд 31 жовтня – 1 листопада фото 3

1 листопада, у День усіх святих, гурт Zwyntar збирає прихильників на велике геловінське дійство. Цього разу традиційна зустріч шанувальників українського дарк-фольку переміститься на сцену Stereo Plaza. На гостей чекають улюблені композиції, видовищні декорації та атмосфера українських легенд про відьом, примар та нічниць.

Глядачів закликають приходити на захід у найнеочікуваніших образах, перевтілюватися у героїв стародавніх легенд або ж приходити без масок, адже саме цього вечора кожен зможе стати частиною містерії.

Коли: 1 листопада, 19:30.

Місце проведення: Stereo Plaza (Стереоплаза), пр-т Валерія Лобановського, 119.

Виставки

Геловін у просторі «Тіло людини»

Афіша на вихідні: куди піти в Києві на містичний вікенд 31 жовтня – 1 листопада фото 4

31 жовтня та 1 листопада інтерактивний простір «Тіло людини» (5 тис. кв. м) перетвориться на локацію геловінських пригод. На гостей чекають тематичні декорації, фотозони, мініквест із подарунками, а також знайомство з гігантськими 3D-моделями органів – триметровим пульсуючим серцем, легенями, що «дихають», та тунелем стравоходу. Експозицію озвучили зірки українського шоубізнесу, серед яких Маша Єфросиніна, Оля Полякова та Павло Зібров.

Коли: 31 жовтня та 1 листопада.

Місце проведення: Львівська площа, 8А.

Бонус: усім відвідувачам у костюмах – знижка 10% на вхід.

Виставка Євгенія Щукіна «Театр мінливих значень»

Афіша на вихідні: куди піти в Києві на містичний вікенд 31 жовтня – 1 листопада фото 5

Національний музей «Київська картинна галерея» запрошує відвідати персональну виставку українського художника Євгенія Щукіна. Автор переосмислює класичні біблійні та міфологічні сюжети через призму сучасності й українського досвіду війни, де звичні символи набувають нового значення.

Роботи Євгенія Щукіна вирізняються особливою пластикою тіл, рельєфними мазками й глибиною емоцій – від ніжності до тривоги та пам'яті про втрати.

Коли: жовтень – листопад, з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вулиця Терещенківська, 9.

Виставка Анатолія Криволапа «Світло і колір»

Афіша на вихідні: куди піти в Києві на містичний вікенд 31 жовтня – 1 листопада фото 6

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує персональну виставку класика сучасного українського мистецтва, лауреата Шевченківської премії Анатолія Криволапа. Цей проєкт підсумовує світоглядні й живописні пошуки автора за останні 25 років і завершує цикл його ювілейних виставок.

В експозиції представлено пейзажі, що досліджують зміну світла та кольору протягом добового циклу – від сонячного дня до містичної ночі. Через мінімалізм і насичені колірні площини художник створює монументальні метафори природи, де більшість робіт експонується вперше.

Виставковий простір доповнено мультимедійними матеріалами та спеціально розробленим освітленням, яке підкреслює взаємодію барв.

Коли: 16 вересня – 7 грудня 2026 року.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка «Дмитро Нагурний. Віддзеркалення»

Афіша на вихідні: куди піти в Києві на містичний вікенд 31 жовтня – 1 листопада фото 7

До 80-річчя від дня народження Дмитра Нагурного відкрили виставку в галереї «Ню Арт». Ретроспектива охоплює понад 50 років творчості живописця, графіка та монументаліста – від ранніх студентських робіт 1960-х до пізніх творів 2010-х.

Експозиція демонструє різноманіття технік і жанрів митця. Серед них – олійний і акриловий живопис, енкаустика й темпера, графічні начерки кульковою ручкою та тушшю, фотоколажі та плакатна графіка. Є, зокрема, роботи, які осмислюють Чорнобильську катастрофу, київські та мандрівні пейзажі, сакральні й міфологічні образи тощо.

Ця виставка дає змогу побачити повну палітру художньої спадщини майстра, чий творчий пошук єднав класичні традиції, авангард і глибоке філософське осмислення буття, – говорять у галереї.

Коли: з 9 жовтня до 14 листопада.

Місце проведення: Галерея «Ню Арт», вул. Михайла Грушевського, 28/2.

Музичні та літературні вечори

Презентація книги Олексія Анулі Jingle BellZ

Афіша на вихідні: куди піти в Києві на містичний вікенд 31 жовтня – 1 листопада фото 8

У межах спільного спецпроєкту Stretovych Agency та Молодого театру відбудеться презентація документального щоденника воїна ЗСУ Олексія Анулі, який пережив майже 10 місяців російського полону. Його книга – це відверте свідчення про воєнні злочини Росії, яке вже стало документом у міжнародних судах у Гаазі та Страсбурзі.

На відвідувачів чекає ексклюзивна розмова з автором про доказову базу для міжнародних трибуналів, виступи на міжнародних майданчиках (ООН, Давос), адвокацію інтересів України та читання фрагментів щоденника. Частину коштів від події спрямують на потреби ЗСУ.

Коли: 31 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Bach & Bach: вечір класики у Кірсі Святої Катерини

Афіша на вихідні: куди піти в Києві на містичний вікенд 31 жовтня – 1 листопада фото 9

Національний камерний ансамбль «Київські солісти» запрошує на концерт у вишуканій акустичній залі старовинної Кірхи Святої Катерини. У програмі – еволюція барокової музики від величного Йоганна Себастьяна Баха до пристрасного раннього класицизму його сина Карла Філіпа Емануеля.

Слухачі почують Симфонію сі мінор К.Ф.Е. Баха, один із найвідоміших скрипкових концертів Й.С. Баха (ля мінор), а також рідкісний та витончений дует двох клавесинів (Концерт до мінор). Завершить вечір знаменита Оркестрова сюїта № 3 із легендарною «Арією на струні Соль».

Виконавці: Національний камерний ансамбль «Київські солісти».

Коли: 31 жовтня, 15:00.

Місце проведення: Кірха Святої Катерини, вул. Лютеранська, 22.

Симфонічне шоу Hans Zimmer Symphony  

Афіша на вихідні: куди піти в Києві на містичний вікенд 31 жовтня – 1 листопада фото 10

У Жовтневому палаці (МЦКМ) відбудеться масштабне симфонічне шоу, присвячене ретроспективі творчості одного з найвидатніших кінокомпозиторів сучасності – Ганса Циммера.

Культові та улюблені саундтреки до фільмів «Гладіатор», «Дюна», «Початок», «Король Лев» та багатьох інших оживуть у потужному живому виконанні. За музичний настрій та епічну енергію вечора відповідає Bigshow Orchestra під орудою диригента Романа Мачишина. Музиканти віртуозно поєднують звучання класичних інструментів, драйвову енергетику рок-бенду, багатоголосся хору та сольні вокальні партії.

Коли: 1 листопада, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Театри 

Вистава «Білка, яка прожила 100 років»

Афіша на вихідні: куди піти в Києві на містичний вікенд 31 жовтня – 1 листопада фото 11

Театр «Золоті ворота» запрошує на зворушливу, сентиментальну та веселу виставу режисера Стаса Жиркова. Це історія тривалістю в ціле століття про прийняття, любов та цінність кожного людського життя – незалежно від його масштабу.

Головна героїня говоритиме з глядачами зі сцени голосом неповторної Віталіни Біблів, гарантуючи фірмовий гумор, щирість та глибоку атмосферу.

Коли: 31 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Бродвейський мюзикл «Сімейка Адамс» у Театрі оперети

Афіша на вихідні: куди піти в Києві на містичний вікенд 31 жовтня – 1 листопада фото 12

Національна оперета України запрошує на дотепний та витончений бродвейський мюзикл про найвідомішу містичну родину світу. Над київською постановкою працювала досвідчена литовська команда (режисер Кетуракіс Стасіс, художник Ґінтарас Макаревічюс, балетмейстер Багдонас Дайнюс).

Це історія про те, чи може любов здолати відмінності між людьми, подана через призму фірмового чорного гумору, яскравих вокальних номерів та сучасних декорацій.

Коли: 31 жовтня, 17:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Теги: вихідні Київ відпочинок театр виставка концерт вистава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вологість повітря у Києві становить 93 %, місто накрив густий туман
Якість повітря у Києві 30 вересня 2026 року: де зафіксовано небезпечний рівень
30 вересня, 08:22
Збиття ворожого дрона над Києвом
П’ята тривога за добу: у Києві працює ППО через атаку дронів
7 жовтня, 16:55
Причини вибуху встановлюють правоохоронці
У центрі Києва вибухнув електромобіль
14 жовтня, 17:25
Ініціаторкою пропозиції викликати очільника столиці до парламенту виступила нардепка Мар’яна Безугла
Депутати викликали Кличка у Верховну Раду
13 жовтня, 13:24
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 21:41
Росія атакувала Київ балістикою: влучання біля метро, є постраждалі й загиблий
26 жовтня, 22:07
Кияни чекають на закінчення повітряної тривоги у метро
Хронічне недосипання та нічний терор: як зросла тривалість тривог у столиці (графіка)
16 жовтня, 08:52
За даними слідства, організатором злочинної схеми виявився 28-річний киянин
Гроші «на перевірку СБУ»: у Києві викрито схему, через яку пенсіонери втратили 14 млн грн
16 жовтня, 13:35
Астрологічний прогноз на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2026 року
Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада: кому зірки обіцяють нові можливості, а кому варто пригальмувати
25 жовтня, 19:00
Загоряння виникло на першому поверсі п'ятиповерхового гуртожитку
У Деснянському районі Києва палала квартира у гуртожитку (фото)
26 жовтня, 12:37

Новини

У Києві дев'ята від початку доби повітряна тривога тривала сім хвилин
У Києві дев'ята від початку доби повітряна тривога тривала сім хвилин
Смертельна бійка на вокзалі у Києві: поліція затримала підозрюваних у вбивстві
Смертельна бійка на вокзалі у Києві: поліція затримала підозрюваних у вбивстві
Понад 30 років служби та орден «За мужність»: у Києві пішов на відпочинок легендарний рятувальник
Понад 30 років служби та орден «За мужність»: у Києві пішов на відпочинок легендарний рятувальник
Афіша на вихідні: куди піти в Києві на містичний вікенд 31 жовтня – 1 листопада
Афіша на вихідні: куди піти в Києві на містичний вікенд 31 жовтня – 1 листопада
У Чорнобильському заповіднику з'явився гриб, який відновлює життя на згарищах (фото)
У Чорнобильському заповіднику з'явився гриб, який відновлює життя на згарищах (фото)
Замість олімпійської символіки – вишиванка: на Одеській трасі оновлено легендарного ведмедика
Замість олімпійської символіки – вишиванка: на Одеській трасі оновлено легендарного ведмедика

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2026
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
104K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Сьогодні, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний посівний календар на листопад 2026 року: завершуємо сезон та готуємось до зими
Вчора, 21:40
В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
28 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua