Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Київ балістикою: влучання біля метро, є постраждалі й загиблий

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Київ балістикою: влучання біля метро, є постраждалі й загиблий
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 21:41
фото ілюстративне

Моніторингові канали: на столицю скерували вісім балістичних ракет

Увечері 26 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, які летіли з Чернігівщини, а в Деснянському районі, попередньо, сталося влучання біля однієї зі станцій метро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та міського голову Києва Віталія Кличка.

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 21:41. Одразу після цього Росія спрямувала на місто балістичні ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім.

Кличко повідомив, що в Деснянському районі, попередньо, влучання сталося біля однієї зі станцій метро. За його словами, там палає автомобіль, на місце прямують екстрені служби.

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

Також під обстріл потрапила бригада медиків швидкої допомоги, яка прямувала на виклик. За словами міського голови, попередньо, є постраждалі.

22:27 Оновлено

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджений один з медичних закладів в Дніпровському районі. Вибуховою хвилею повибивало вікна в реанімаційному відділенні. Постраждалих наразі немає. В іншому медзакладі в цьому районі теж повибивало вікна в двох відділеннях. Пацієнти та медперсонал не постраждали. Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко. 

22:29 Оновлено

У Дніпровському районі також влучання в будівлю на території нежитлової забудови. Попередньо, біля одного з супермаркетів поруч є загиблий.

22:35 Оновлено

Серед постраждалих у Києві – парамедик та екстрений медичний технік бригади швидкої допомоги, яка прибула на виклик. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, попередньо, поранення некритичні, медики продовжують працювати. Також пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.

22:37 Оновлено

За повідомленням ЗМІ, на території Державного торговельно-економічного університету (ДТЕУ) в Києві внаслідок балістичної атаки загинули люди. Ймовірно, серед них студенти, які проживали в гуртожитках. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Також, за інформацією ЗМІ, балістична ракета влучила по парку «Кіото», який розташований навпроти ДТЕУ. Ввечері там зазвичай гуляє багато людей.

У Деснянському районі Києва, попередньо, влучання сталося біля житлового будинку. Про це написав міський голова Віталій Кличко. За його словами, у будинку, попередньо, можуть бути заблоковані люди.

22:41 Оновлено

У Києві внаслідок атаки наразі відомо про п'ятьох постраждалих. Усіх їх медики госпіталізували.

Інформація доповнюється.

Теги: Київ балістичні ракети місто автомобіль обстріл метро росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Франція пояснила, на що обміняла зняття санкцій з російського мільярдера
Франція пояснила, на що обміняла зняття санкцій з російського мільярдера
27 вересня, 22:49
«Київпастранс» закликав пасажирів стежити за оперативними змінами маршрутів
Транспорт біля Північного мосту повернувся до звичних маршрутів (оновлено)
4 жовтня, 14:04
Президент США Дональд Трамп заявив, що намагається врегулювати ще одну війну
«На підході завершення ще однієї війни»: Трамп анонсував розмову з Путіним
7 жовтня, 20:54
За словами президента, Москва може сприйняти такий крок як слабкість Сполучених Штатів
«Росія віддячить подальшим терором»: Зеленський розкритикував рішення щодо пального РФ
9 жовтня, 22:53
Посольство ФРН: «Ми залишаємося у Києві»
Німецькі дипломати відмовилися залишати Київ після погроз Росії
5 жовтня, 06:32
Графіки відключення світла у Київській області 14 жовтня 2026 року
Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 14 жовтня 2026 року
13 жовтня, 20:55
Будівля київського заводу «Арсенал» на початку листопада 2021 р.
Рада створила ТСК для розслідування можливих порушень із майном заводу «Арсенал»
13 жовтня, 15:43
Михайло Ясинський висловився про Дашу Астафʼєву, яка читатиме Радіодиктант
Хто читатиме радіодиктант? Продюсер Полякової дорікнув Суспільному за вибір
Сьогодні, 12:59
Моріна повідомила, що подала позов до Київського окружного адміністративного суду проти Кличка
Доля Поштової площі. Громадська активістка подала позов проти мера Кличка
21 жовтня, 18:10

Події в Україні

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 жовтня 2026
185 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 жовтня 2026
Росія атакувала Київ балістикою: влучання біля метро, є постраждалі й загиблий
Росія атакувала Київ балістикою: влучання біля метро, є постраждалі й загиблий
Російський дрон убив 41-річного шахтаря ДТЕК у Павлограді
Російський дрон убив 41-річного шахтаря ДТЕК у Павлограді
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Генштаб назвав точний час припинення вогню в Олешках та попередив українців про небезпеку
Генштаб назвав точний час припинення вогню в Олешках та попередив українців про небезпеку
Російський дрон пошкодив енергооб'єкт на Буковині
Російський дрон пошкодив енергооб'єкт на Буковині

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
151K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
85K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua