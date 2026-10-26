Росія атакувала Київ балістикою: влучання біля метро, є постраждалі й загиблий

Моніторингові канали: на столицю скерували вісім балістичних ракет

Увечері 26 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, які летіли з Чернігівщини, а в Деснянському районі, попередньо, сталося влучання біля однієї зі станцій метро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та міського голову Києва Віталія Кличка.

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 21:41. Одразу після цього Росія спрямувала на місто балістичні ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім.

Кличко повідомив, що в Деснянському районі, попередньо, влучання сталося біля однієї зі станцій метро. За його словами, там палає автомобіль, на місце прямують екстрені служби.

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Також під обстріл потрапила бригада медиків швидкої допомоги, яка прямувала на виклик. За словами міського голови, попередньо, є постраждалі.

22:27 Оновлено

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджений один з медичних закладів в Дніпровському районі. Вибуховою хвилею повибивало вікна в реанімаційному відділенні. Постраждалих наразі немає. В іншому медзакладі в цьому районі теж повибивало вікна в двох відділеннях. Пацієнти та медперсонал не постраждали. Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.

22:29 Оновлено

У Дніпровському районі також влучання в будівлю на території нежитлової забудови. Попередньо, біля одного з супермаркетів поруч є загиблий.

22:35 Оновлено

Серед постраждалих у Києві – парамедик та екстрений медичний технік бригади швидкої допомоги, яка прибула на виклик. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, попередньо, поранення некритичні, медики продовжують працювати. Також пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.

22:37 Оновлено

За повідомленням ЗМІ, на території Державного торговельно-економічного університету (ДТЕУ) в Києві внаслідок балістичної атаки загинули люди. Ймовірно, серед них студенти, які проживали в гуртожитках. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Також, за інформацією ЗМІ, балістична ракета влучила по парку «Кіото», який розташований навпроти ДТЕУ. Ввечері там зазвичай гуляє багато людей.

У Деснянському районі Києва, попередньо, влучання сталося біля житлового будинку. Про це написав міський голова Віталій Кличко. За його словами, у будинку, попередньо, можуть бути заблоковані люди.

22:41 Оновлено

У Києві внаслідок атаки наразі відомо про п'ятьох постраждалих. Усіх їх медики госпіталізували.

Інформація доповнюється.