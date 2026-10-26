У Деснянському районі Києва палала квартира у гуртожитку (фото)

Внаслідок події жертв та постраждалих нема

Увечері 25 жовтня у Деснянському районі Києва сталася пожежа в житловому будинку. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, інформує «Главком».

Повідомлення про надзвичайну ситуацію на проспекті Лісовому надійшло до служби порятунку о 21:08.

Як з'ясували рятувальники, загоряння виникло на першому поверсі п'ятиповерхового гуртожитку – вогонь спалахнув в одній із квартир. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців пожежу вдалося повністю ліквідувати о 21:52 на загальній площі 40 кв. м.

Кімната, яка вигоріла внаслідок пожежі фото: ДСНС Києва

Наслідки нічної пожежі у гуртожитку фото: ДСНС Києва

Внаслідок події жертв та постраждалих немає.

Причину та обставини виникнення загоряння наразі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаєїмо, в Узинській громаді Білоцерківщині сталася пожежа в приватному будинку. При ліквідації займання виявили тіло людини похилого віку.

Також у селі Шамраївка Білоцерківського району стався вибух твердопаливного котла в приватному будинку. Унаслідок інциденту травмувався підліток. За попередніми даними поліцейських, вибух стався в момент, коли 14-річний хлопець самостійно підкидав дрова до опалювального приладу. Травмованого підлітка госпіталізували до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу. Його дев'ятирічна сестра не постраждала.