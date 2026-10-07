П’ята тривога за добу: у Києві працює ППО через атаку дронів

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 16:29

У середу, 7 жовтня, під час чергової повітряної тривоги в Києві працюють сили протиповітряної оборони. Це вже п’ята тривога у столиці від початку доби. Про роботу сил ППО повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА), інформує «Главком»

«У Києві працює ППО. Просимо мешканців міста перебувати в укриттях», – закликали в міській адміністрації.

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 16:29. Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування російських ударних БпЛА та їхній рух у напрямку Києва.

Мешканців закликають дотримуватися правил безпеки, не фіксувати роботу захисників та залишатися в укриттях до офіційного відбою.

Нагадаємо, 14 березня 2026 року ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» зазнав масштабної ракетної атаки з боку ворога, в результаті якої пошкоджено промислові і адміністративні будівлі, виробничі потужності та інженерні комунікації.

Також 3 квітня 2026 року, Київський картонно-паперовий комбінат знову зазнав удару внаслідок ворожої атаки. З міркувань безпеки та для ліквідації наслідків, виробничий процес на потужностях підприємства було тимчасово призупинено.