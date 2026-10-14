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У центрі Києва вибухнув електромобіль

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У центрі Києва вибухнув електромобіль
Причини вибуху встановлюють правоохоронці
фото: Національна поліція України

На місці вибуху працюють правоохоронці, вибухотехніки та інші профільні служби

У Печерському районі Києва ввечері 14 жовтня стався вибух електромобіля, внаслідок якого постраждав водій. Чоловіка доправлено до лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, вибухотехніки та представники інших профільних служб. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини вибуху. Причини інциденту поки не повідомляють.

Нагадаємо, у квітні 2026 року стало відомо, що в Києві судитимуть 16-річну дівчину та 19-річного хлопця, які підпалили три електромобілі Tesla у Святошинському районі. Вони діяли на замовлення російських спецслужб, які обіцяли їм $2 тис. за знищення автомобілів. Після виконання завдання палії отримали лише $20. Обвинувальний акт щодо обох фігурантів було передано до суду.

У серпні суд засудив до 15 років ув'язнення 34-річного киянина, який на замовлення російських спецслужб підпалив автомобіль Героя України. Чоловіка визнали винним у державній зраді, перешкоджанні діяльності ЗСУ, підпалі майна та незаконному поводженні зі зброєю.

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Теги: Національна поліція України вибух Київ Електромобілі водій автомобіль поліція

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